بعد خوض دقيقة واحدة فقط.. ميلان يجدد تعاقد ميرانتي لموسم جديد

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

أنطونيو ميرانتي

أعلن نادي ميلان الإيطالي تمديد تعاقد أنطونيو ميرانتي حتى صيف 2024.

وخاض الحارس البالغ 39 عاما دقيقة واحدة بقميص الروسونيري جاءت في الدقيقة الأخيرة من الجولة 38 من الدوري الإيطالي ضد هيلاس فيرونا بختام الموسم.

يأتي ذلك حيث حجز مقعده كحارس ثالث خلال الموسمين الماضيين في الفريق بعد الفرنسي مايك مينيان والروماني تشيربيان تاتاروشانو الذي رحل بنهاية تعاقده.

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وانضم الحارس المخضرم في أكتوبر 2021 إثر إصابة الفرنسي مايك مينيان وغيابه لمدة 10 أسابيع حينها.

وسبق لميرانتي أن لعب ليوفنتوس وكروتوني وسيينا وسامبدوريا وبارما وبولونيا.

وخاض ميرانتي 368 مباراة في الدوري الإيطالي.

ولم يخض الحارس المخضرم أي مباراة بقميص ميلان من قبل.

وتوج ميرانتي بلقب الدوري الإيطالي رفقة الروسونيري لأول مرة منذ 11 عاما.

وأعلن ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية ضم كل من ماركو سبورتيلو وروبن لوفتس تشك ولوكا روميرو.

يبدأ ميلان موسمه الجديد بلقاء بولونيا في افتتاح الدوري الإيطالي.

ميلان أنطونيو ميرانتي الدوري الإيطالي
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