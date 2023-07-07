ماركا: أهلي جدة يغري سيميوني لخلافة موسيماني

قدم أهلي جدة السعودي عرضا مغريا لدييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد.

ويسعى أهلي جدة للتعاقد مع مدرب جديد لخلافة بيتسو موسيماني.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أهلي جدة قدم عرضا مغريا لدييجو سيميوني لتولي تدريبه بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن أهلي جدة قدم عرضا هو الأعلى في تاريخ مدربي الدوري السعودي لإقناع سيميوني بتدريب الفريق.

وأشارت إلى أن سيميوني لم يتخذ قراره النهائي خاصة في ظل تركيزه على التحضير للموسم الجديد مع أتليتكو مدريد.

وينتهي تعاقد المدرب الأرجنتيني مع أتليتكو مدريد في 2024.

ويشهد الدوري السعودي تواجد الثلاثي البرتغالي، نونو سانتو وجورجي جيسوس ولويس كاسترو مع أندية الاتحاد والهلال والنصر على الترتيب.

يذكر أن أهلي جدة ضم أعلن مؤخرا ضم الثنائي إدواردو ميندي حارس مرمى تشيلسي وروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول السابق.