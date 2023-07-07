المدير الرياضي لـ أم صلال يكشف حقيقة المفاوضات مع أفشة.. ولاعب مصري يود ضمه

كشف علي أمين المدير الرياضي لنادي أم صلال القطري حقيقة التفاوض لضم محمد مجدي "أفشة"، واختار لاعب مصري لضمه.

وارتبط اسم "أفشة" بحسب بعض التقارير القطرية للانضمام لصفوف أم صلال بدءا من الموسم المقبل.

وقال أمين عبر أون تايم سبورتس 1: "بكل صدق لم يناقش مجلس الإدارة اسم محمد مجدي "أفشة" لضمه، فقط طُرح اسمه علينا عن طريق وكلاء".

وأضاف "أكلمنا قائمة المحترفين في الفريق ومن الصعب ضم لاعبين جدد في الوقت الحالي".

وتابع "ذُكر منذ فترة اسم حسين الشحات وأفشة عن طريق وكيل فقط".

وواصل "أتوقع نجاح حمدي فتحي مع الوكرة لأن التواصل واللغة ستسهل عليه التأقلم، وهو لاعب له قيمته الفنية و"شبعان بطولات" واعتقد أنه سيقدم الإضافة لفريق الوكرة".

وأتم "ضم لاعب مصري؟ محمد الشناوي مع احترامي للأهلي هو حارس أوروبي، وأود ضمه لكن اللوائح لا تسمح بضم حارس أجنبي في الدوري القطري، بالنسبة لي هو نصف قوة الأهلي وسأعطيه شارة القيادة في فريقي إذا انضم".

المدير الرياضي لنادي أم صلال القطري: الوكلاء طرحوا اسم أفشة لكننا لم نتفاوض معه❌#أسبوع_كورة pic.twitter.com/zYjkG0Hp4q — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 7, 2023

وذكرت قنوات الكاس القطرية أن إدارة نادي أم صلال القطري تفاضل بين أفشة والنيجيري أوديون ايجالو مهاجم الهلال السعودي السابق لضم أحدهما خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد أفشة البالغ من العمر 27 عاما مع الأهلي في صيف 2024.

وشارك أفشة في 38 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 4 أهداف وصنع 6.

وحصد محمد مجدي مع الأهلي لقب الدوري مرة وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات.

أما على المستوى القاري، فتوج بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات والسوبر الإفريقي مرتين، ونال برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وكان أفشة قد انضم للأهلي في صيف 2019 قادما من بيراميدز بعقد لمدة 5 سنوات ينتهي في الصيف المقبل.