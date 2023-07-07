بعد نجاحات متنوعة.. جيونتولي مديرا رياضيا لـ يوفنتوس

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 19:21

كتب : FilGoal

كريستيانو جيونتولي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعيين كريستيانو جيونتولي مديرا رياضيا للنادي.

بدأ جيونتولي مسيرته مع أندية براتو وكوليجانا ولاتنيا وإيمبريا وسانريمسي وسانوفا واعتزل بعمر 36 عاما بعدما قضى مسيرته بأكملها في الدرجتين الثالثة والرابعة.

المدير الرياضي البالغ 51 عاما بدأ مسيرته مع نادي سبيزيا وقاده للتأهل إلى الدرجة الثانية الإيطالية.

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ثم تولى مسؤولية نادي كاربي وقاده للترقي 4 مرات في 5 مواسم من الدرجة الرابعة للأولى ورحل بعدما قضى 6 مواسم مع النادي.

وفي 2015 تولى مسؤولية نادي نابولي وساهم في تتويج النادي بلقب الدوري الإيطالي موسم 2022-2023 وكأس إيطاليا 2019-2020.

ورحل الإيطالي عن منصبه في نابولي قبل موسم واحد على نهاية تعاقده.

وسيعمل جيونتولي مع جيوفاني مانّا في يوفنتوس لإتمام الصفقات.

وأجرى يوفنتوس العديد من التغييرات على هيكله الإداري على خلفية المشاكل التي عانى منها النادي مؤخرا بسبب مناورة الرواتب وكذلك مشاكل رأس المال.

وأعلن يوفنتوس تعاقده في الصيف الجاري مع تيموتي ويا قادما من ليل الفرنسي وضم البولندي أركاديوش ميليك بشكل نهائي قادما من مارسيليا الفرنسي بعدما قضى الموسم الماضي معارا.

وجدد يوفنتوس أيضا تعاقد الفرنسي أدريان رابيو.

في المقابل رحل ديان كولوسفسكي وأنخيل دي ماريا وخوان كوادرادو ولياندرو باريديس عن صفوف السيدة العجوز.

يوفنتوس كريستيانو جيونتولي
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