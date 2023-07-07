تعاون مشترك جديد.. مواجهة بين إشبيلية وديل فالي في "تحدي النادي"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة مباراة جديدة في إطار التعاون المشترك مع نظيره الأمريكي الجنوبي (كونميبول).

وستقام مباراة بين إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي وإنديبنديتي ديل فالي الإكوادوري بطل كوبا سود أمريكانا.

وستعرف المباراة باسم "تحدي النادي" وستقام المباراة يوم 19 يوليو الجاري على ملعب سانشيز بيزخوان في مدينة إشبيلية.

المباراة ستقام لمدة 90 دقيقة وفي حال انتهى وقتها الأصلي بالتعادل سيحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

🏆 𝑻𝒉𝒆 𝑼𝑬𝑭𝑨-𝑪𝑶𝑵𝑴𝑬𝑩𝑶𝑳 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒉𝒂𝒍𝒍𝒆𝒏𝒈𝒆!@EuropaLeague winners @SevillaFC will host CONMEBOL @Sudamericana champions @IDV_EC on 19 July! The Club Challenge is part of the expansion of UEFA's expansion of cooperation with CONMEBOL. Learn more: ⬇️ — UEFA (@UEFA) July 7, 2023

وستحمل اسم النسخة الأولى من المسابقة "أنطونيو بوريتا" لاعب إشبيلية السابق الذي توفي إثر سكتة قلبية في 2007 عن عمر يناهز 22 عاما.

وتوج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي بالفوز على روما الإيطالي بركلات الترجيح.

فيما توج ديل فالي الإكوادوري باللقب بعد الفوز على ساو باولو البرازيلي في النهائي.

والمباراة تأتي ضمن التعاون بين الاتحادين القاريين والي تشمل أيضا منافسات السيدات والشباب والمنتخبات أيضا.

وسبق أن أقيمت مباراة "فينالسيما" بين بطلي يورو وكوبا أمريكا للرجال والسيدات وتوج بها منتخبا الأرجنتين للرجال وإنجلترا للسيدات.