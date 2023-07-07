تعاون مشترك جديد.. مواجهة بين إشبيلية وديل فالي في "تحدي النادي"

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 19:03

كتب : FilGoal

لاعبو إشبيلية بحتفلون بهدفهم ضد روما في نهائي الدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة مباراة جديدة في إطار التعاون المشترك مع نظيره الأمريكي الجنوبي (كونميبول).

وستقام مباراة بين إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي وإنديبنديتي ديل فالي الإكوادوري بطل كوبا سود أمريكانا.

وستعرف المباراة باسم "تحدي النادي" وستقام المباراة يوم 19 يوليو الجاري على ملعب سانشيز بيزخوان في مدينة إشبيلية.

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المباراة ستقام لمدة 90 دقيقة وفي حال انتهى وقتها الأصلي بالتعادل سيحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وستحمل اسم النسخة الأولى من المسابقة "أنطونيو بوريتا" لاعب إشبيلية السابق الذي توفي إثر سكتة قلبية في 2007 عن عمر يناهز 22 عاما.

وتوج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي بالفوز على روما الإيطالي بركلات الترجيح.

فيما توج ديل فالي الإكوادوري باللقب بعد الفوز على ساو باولو البرازيلي في النهائي.

والمباراة تأتي ضمن التعاون بين الاتحادين القاريين والي تشمل أيضا منافسات السيدات والشباب والمنتخبات أيضا.

وسبق أن أقيمت مباراة "فينالسيما" بين بطلي يورو وكوبا أمريكا للرجال والسيدات وتوج بها منتخبا الأرجنتين للرجال وإنجلترا للسيدات.

إشبيلية إنديبنديتي ديل فالي تحدي النادي يويفا كونميبول
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