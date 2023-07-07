بوكيتينو: لن أضيع الوقت مع تشيلسي.. وعلينا أن نؤمن بقدرتنا على منافسة مانشتسر سيتي

شدد ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي الجديد على ثقته في قدرات فريقه رغم صعوبة المنافسة بالدوري الإنجليزي.

وتولى ماوريسيو بوكيتينو قيادة فريق تشيلسي خلفا لفرانك لامبارد، بداية من الموسم المقبل.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي: "تحدثت مع ملاك النادي وكانت الأمور جيدة للغاية. أريد الحصول على الثقة وهذا الأمر المهم لي كمدرب، هو أن يثق اللاعبون والجماهير بقراراتي وبالطريقة التي نعمل بها."

وأضاف "أعود للدوري الإنجليزي وأنا مدرب وشخص أفضل بعد خبرتي خارج التي حصلت عليها خارج البطولة".

وشدد "لا يوجد صبر في عالم كرة القدم. من الصعب الانتظار. لا يوجد شيء اسمه الوقت في تشيلسي، منذ اليوم الأول عليك أن تقدم ما تملكه. هكذا سنعمل في التدريبات. لن نضيع أي وقت".

وواصل "مع فريق عملي، يجب أن نخلق افكارنا الخاصة، بالطريقة التي سنعمل بها، ونتخذ فيها القرارات. يجب أن أقول إن كل نادٍ يختلف عن الآخر".

وعن العمل مع إنزو فيرنانديز "من الرائع العمل معه. أنا فخور به، وبكل منتخبنا الوطني. انا متشوق جدًا للعمل معه. آمل أن نستطيع الفوز بالعديد من البطولات سويا".

وشدد "يجب أن نؤمن نحن بأننا نقوم بعملٍ جيد. سيكون الأمر صعبا لكن علينا أن نؤمن بأننا نستطيع منافسة فريق كمانشستر سيتي".

"نريد أن نكون تنافسيين، ولكي نصبح الأفضل، علينا بالعمل الشاق. من المهم أيضا خلق التجانس. المنافسة صعبة وشرسة ولكن حينما نكون متحدين، يمكننا الفوز مجددا".

ويرتبط بوكيتينو بتعاقد مع تشيلسي لمدة موسمين بالإضافة إلى خيار سنة أخرى.

بوكيتينو يعرف الدوري الإنجليزي جيدا عندما كان مدربا لـ توتنام لمدة 4 مواسم.

وكانت تجربة الأرجنتيني الأخيرة مع باريس سان جيرمان لكنها لم تُدم سوى موسم ونصف.

وأبرز ما حققه بوكيتينو عندما قاد توتنام كان إنجاز التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عندما حصد الفريق وقتها المركز الثاني، كما حقق وصافة الدوري موسم 2016-2017.

وأنهى تشيلسي الدوري الإنجليزي في المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

وفشل البلوز في التأهل لأي من البطولات القارية الثلاثة الموسم المقبل.

وكان تشيلسي قد حقق الفوز في 11 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وتعادل في مثلهم بينما خسر 16 مرة