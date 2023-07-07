سكاي: سان جيرمان يدرك اتفاق مبابي مع ريال مدريد.. وموقفه في الصيف الجاري

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 18:50

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان ضد نانت

يثق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن كيليان مبابي توصل لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني بالانضمام لصفوفه في صيف 2024 بحسب شبكة "سكاي سبورتس".

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وسبق أن أرسل مبابي برسالة للنادي الباريسي أعلن فيه رغبته بعدم تجديد تعاقده لموسم إضافي حتى صيف 2025.

وأشار التقرير أنه في حالة لم يجدد مبابي تعاقده مع سان جيرمان فأن النادي الفرنسي سيبحث سريعا عن قبول العرض الأعلى ماديا دون النظر لوجهة اللاعب المحتملة.

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وشدد التقرير أن باريس سان جيرمان لا يفضل التعامل مع ريال مدريد لكن في حال لم يجدد مبابي تعاقده فسيتم بيعه للفريق صاحب أفضل عرض ممكن.

وأوضح التقرير أن القيمة المرحجة لرحيله تساوي 150 مليون جنيه إسترليني.

وسبق أن صَرح ناصر الخليفي رئيس النادي منذ أيام خلال المؤتمر الصحفي لتقديم لويس إنريكي المدير الفني الجديد: "مبابي؟ موقفي واضح جدا، لا أريد تكرار الأمر كل مرة، إذا أراد الاستمرار نريد نحن أيضا ذلك. لكن إذا جدد تعاقده".

وأضافا "لا نريد خسارة أفضل لاعب في العالم بدون مقابل، هذا مستحيل".

وأتم مشددا "نحن نادٍ فرنسي، قال إنه لا يريد الرحيل بدون مقابل، إذا غيّر رأيه اليوم لن يكون هذا خطأي، لا نريد فقدانه بدون مقابل، هو أفضل لاعب في العالم، هذا الأمر واضح للغاية".

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وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024 وهو ما يعني إمكانية التفاوض والانتقال لأي فريق دون مقابل.

وسبق أن كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في وقت سابق "أن موقف ناصر الخليفي لم يتغير، وإما أن يمدد مبابي تعاقده مع باريس أو يغادر هذا الصيف".

وأن نادي باريس يتمنى أن يتخذ مبابي قراره في أقرب وقت ممكن ليبدأ النادي التحرك في هذا الملف".

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من جهة أخرى قال يفين لو مي وكيل لاعبين أن عبر شبكة RMC الفرنسية: "ريال مدريد لا يمتلك المال حاليا من أجل ضم مبابي، لا أحد تقدم بعروض اليوم".

وأضاف "ريال مدريد ليس قادرا على دفع 40 مليون يورو صافية سنويا بالإضافة لمكافآت التي ستصل لـ 30 مليون يورو".

وشدد "راتب مبابي سيكون بين 70 و75 مليون يورو صافية، بنزيمة كان يتقاضى 13 مليون يورو، عليكم إدراك ذلك".

وأتم "لا يعرفون كيفية إدراج راتب اللاعب في الوقت الحالي، عندما كان حرا عرضوا عليه 20 مليون يورو وكان ذلك على بعد سنوات ضوئية مما يحصل عليه هنا".

كيليان مبابي باريس سان جيرمان
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