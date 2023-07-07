تنس - بعد خسارة الفردي.. ميار شريف تودع ويمبلدون بخسارة منافسات الزوجي

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 18:11

كتب : FilGoal

ميار شريف

خسرت ميار شريف لاعبة التنس المصرية منافسات الزوجي ببطولة ويمبلدون، إحدى البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام".

ولعبت ميار شريف المصنفة رقم 31 عالميا، مع الألمانية آنا لينا فريدسام المصنفة الـ 87.

وانتهت المباراة بخسارتهما بنتيجة 2-0 أمام الأوكرانية كاترينا بيندل والأسترالية داريا سافيل.

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وجاءت نتيجة المجموعة الأولى 6-4، فيما أتت نتيجة الثانية 7-5.

وغادرت ميار شريف منافسات ويمبلدون الفردية من الدور الأول، بالخسارة أمام الإسبانية ريبيكا ماساروفا بمجموعتين مقابل مجموعة.

المجموعة الأولى انتهت بفوز ريبيكا بنتيجة 7-5 قبل أن تحسم ميار المجموعة الثانية بنتيجة 6-3.

وفي المجموعة الثالثة حققت ريبيكا الفوز بنتيجة 7-6.

وكانت ميار شريف قد حققت إنجازا تاريخيا في التصنيف العالمي للتنس بعد أن قفزت إلى المركز 31 عالميا.

وبذلك حطمت ميار شريف الرقم القياسي لأفضل تصنيف مصري في تاريخ التنس، وهو المركز 34 المسجل باسم إسماعيل الشافعي في أبريل 1975.

ميار شريف ويمبلدون تنس
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