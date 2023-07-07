مدرب المغرب الأولمبي: مواجهة مصر في نهائي أمم إفريقيا ستكون مباراة للتاريخ

وصف عصام الشرعي المدير الفني لمنتخب المغرب الأولمبي مواجهة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما بـ "التاريخية".

ويلتقي منتخبا مصر والمغرب في نهائي النسخة الرابعة من البطولة غدا السبت في الحادية عشر مساءً على مركب محمد الخامس في الرباط.

وقال الشرعي في المؤتمر الصحفي بحسب تصريحات نقلها موقع "هسبورت": "مباراة للتاريخ بالنسبة لنا وللاعبين، الجميع يفتخر بما وصلنا له اليوم وجميع المعطيات تدفعنا للتتويج باللقب رغم قوة الخصم، مصر بطل إفريقيا للنسخة السابقة".

وأضاف "صحيح أننا لعبنا 120 دقيقة في آخر مباراة ضد مالي، لكن الجميع جاهز لهذا التحدي، خاصة وأننا نلعب في ميداننا وأمام الجماهير الغفيرة التي ستحضر بكثافة لتشجيعنا".

وأردف "منتخب مصر فريق قوي وهو حامل اللقب، نعرف نقاط القوة والضعف وسنعمل على تحليلها جيدا من أجل الظهور بشكل جيد وتحقيق اللقب الإفريقي".

وحسم منتخبا مصر والمغرب التأهل لأولمبياد 2024 باريس، بينما تُحسم البطاقة الأخيرة بين مالي وغينيا في مباراة المركز الثالث اليوم

وتوج منتخب مصر بلقب النسخة الماضية في 2019 والتي أقيمت في مصر وحسم النهائي فيها أمام كوت ديفوار.