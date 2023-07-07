"وُلدت في باريس وأصبحت رجلا في لندن".. أرسنال يجدد عقد ساليبا

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 17:19

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - سبورتنج لشبونة وأرسنال

"وُلدت في باريس وأصبحت رجلا في لندن" هكذا أعلن الفرنسي ويليام ساليبا عن تجديد تعاقده مع أرسنال.

وكان من المقرر أن ينتهي تعاقد المدافع الفرنسي مع المدفعجية بنهاية الموسم المقبل.

ووقع ساليبا على عقده الجديد مع أرسنال حتى يونيو 2027.

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العقد الجديد سيتضمن خيار التمديد لموسم إضافي حتى 2028.

ويعد اللاعب صاحب الـ22 عاما أحد ركائز أرسنال الأساسية تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

ومع غيابه عن آخر 11 مباراة في الموسم المنصرم هبط مستوى أرسنال وفقد صدارة الدوري الإنجليزي التي ظل متربعا عليها لعدة أشهر.

وانضم ساليبا إلى أرسنال من سانت إيتيان في 2019 قبل أن يخرج معارا لفريقه الفرنسي ثم في الموسم التالي انتقل لستة أشهر إلى نيس الفرنسي.

بعد ذلك انتقل معارا إلى مارسيليا قبل العودة لأرسنال.

ولعب ساليبا 27 مباراة مع أرسنال خلال الموسم المنصرم في كل البطولات.

أرسنال ساليبا
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