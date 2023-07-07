تقرير: بوجبا يرفض العروض السعودية

رفض بول بوجبا العروض السعودية المقدمة إليه لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

بول بوجبا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وحسبما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلور سبورت" الإيطالية في تقرير لها فإن رفض بوجبا يأتي لرغبته في إثبات نفسه في يوفنتوس.

إذ أن اللاعب صاحب الـ30 عاما خاض 161 دقيقة فقط على مدار 10 مباريات منذ عودته إلى يوفنتوس من مانشستر يونايتد الصيفة الماضي بسبب الإصابات.

وأوضح التقرير أن بوجبا اتفق مع وكيلته رافائيلا بيمنيتا على الاستمرار في يوفنتوس ورفض العروض.

لكن ذكرت الصحيفة الإيطالية أنه حال رحيل بوجبا فإن يوفنتوس سيتوجه لضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو.

وخلال الصيف الجاري ضمت الأندية السعودية كل من كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفيليبي جوتا للاتحاد، روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي للهلال، وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمنيو للأهلي، ومارسيلو بروزوفيتش للنصر.