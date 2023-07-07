مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الأهلي تقدم بعرض لضم رضا سليم.. ورد الجيش الملكي

رفض الجيش الملكي المغربي عرض الأهلي من أجل ضم لاعبه رضا سليم.

وقال مصدر مقرب من اللاعب –تحفظ على ذكر اسمه- لـFilGoal.com ردا على التقرير المغربي بشأن تحرك الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم اللاعب: "الأهلي هو النادي الوحيد الذي تقدم بعرض من أجل رضا سليم".

وأضاف "لكن الجيش الملكي رفض العرض لعدم رغبته في رحيل اللاعب".

واستدرك المصدر "لكن هناك اهتمام باللاعب من قبل بعض الأندية الخليجية وننتظر عرض من هناك في الأيام القليلة المقبلة".

وكان موقع "هسبورت" المغربي ذكر في تقرير له اليوم الجمعة حسب مصادره أن الأندية المصرية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز بدأوا التحرك من أجل ضم رضا سليم.

وأشار التقرير إلى أن الأندية المصرية تنجح في استقطاب أبرز لاعبي الدوري المغربي بسبب ميزانياتها الكبيرة مقارنة بالأندية المغربية.

اللاعب صاحب الـ23 عاما يستطيع اللعب كجناح أيمن وأيسر وخط وسط.

ويعد رضا سليم من ناشئي نادي الرجاء وانتقل منه إلى الجيش الملكي في عام 2017 حيث تدرج حتى وصل للفريق الأول بعد ذلك بعامين.

وخاض رضا سليم 115 مباراة مع الجيش الملكي سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 26 آخرين.

وفي الموسم الماضي من الدوري المغربي سجل 11 هدفا وصنع 10 ليقود الفريق للظفر بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2008 والـ13 في تاريخ ناديه.

وفي الكونفدرالية حيث وصل الجيش الملكي لربع النهائي سجل هدفين وصنع أربعة في 10 مباريات.

وكان رضا سليم خاض مباراتين ضد بيراميدز ومثلهما ضد فيوتشر في دور المجموعات من الكونفدرالية.

واستطاع آنذاك صناعة هدفين ضد بيراميدز.