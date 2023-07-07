تقرير مغربي: الأهلي والزمالك وبيراميدز يتصارعون على نجم الجيش الملكي

يتصارع الأهلي والزمالك وبيراميدز على ضم رضا سليم جناح نادي الجيش الملكي المغربي.

رضا سليم النادي : الجيش الملكي الجيش الملكي

وحسبما ذكر موقع "هسبورت" المغربي في تقرير له اليوم الجمعة حسب مصادره فإن الأندية المصرية الثلاثة بدأوا التحرك من أجل ضم رضا سليم.

وأشار التقرير إلى أن الأندية المصرية تنجح في استقطاب أبرز لاعبي الدوري المغربي بسبب ميزانياتها الكبيرة مقارنة بالأندية المغربية.

اللاعب صاحب الـ23 عاما يستطيع اللعب كجناح أيمن وأيسر وخط وسط.

ويعد رضا سليم من ناشئي نادي الرجاء وانتقل منه إلى الجيش الملكي في عام 2017 حيث تدرج حتى وصل للفريق الأول بعد ذلك بعامين.

وخاض رضا سليم 115 مباراة مع الجيش الملكي سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 26 آخرين.

وفي الموسم الماضي من الدوري المغربي سجل 11 هدفا وصنع 10 ليقود الفريق للظفر بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2008 والـ13 في تاريخ ناديه.

وفي الكونفدرالية حيث وصل الجيش الملكي لربع النهائي سجل هدفين وصنع أربعة في 10 مباريات.

وكان رضا سليم خاض مباراتين ضد بيراميدز ومثلهما ضد فيوتشر في دور المجموعات من الكونفدرالية.

واستطاع آنذاك صناعة هدفين ضد بيراميدز.