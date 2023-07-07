الدرجة الثانية - المنصورة يتعاقد مع الدوماني لتدريب الفريق

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 10:55

كتب : FilGoal

عبد اللطيف الدوماني - بروكسي

أعلن المنصورة تعاقده مع المدير الفني عبد اللطيف الدوماني لتدريب الفريق خلفا لياسر الكناني.

وقاد الدوماني فريقي نبروه وبايونيرز خلال الموسم الماضي من دوري الدرجة الثانية.

ونجح الدوماني في قيادة أربعة أندية للصعود من الدرجة الثالثة للثانية مع سمنود ودمياط وبيلا وطنطا.

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وأنهى المنصورة الموسم الماضي في المركز الثامن بـ41 نقطة ليبقى في دوري الدرجة الثانية ويفشل في التأهل لدوري المحترفين المؤهل بدوره للممتاز.

وكان ياسر الكناني هو مدرب الفريق الموسم الماضي.

وفاز المنصورة في 9 مباريات الموسم االماضي وخسر 7 مرات تعادل في 14 لقاء.

المنصورة الدرجة الثانية
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