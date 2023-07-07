تريزيجيه: مدرب ما ظلمني في الأهلي.. وهكذا أنقذ علي ماهر مسيرتي

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 01:26

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تريزيجيه

روى محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر قصة بدايته الكروية مع النادي الأهلي، والمواقف التي مر بها قبل الاحتراف الخارجي.

جاء ذلك في حواره عبر قناة أون تايم سبورتس 1، وإليكم ما رواه الجناح المصري.

البداية

أخبار متعلقة:
المصري ينجو من مفاجآت الكأس ويتخطى حرس الحدود في الأشواط الإضافية مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: لم يصلنا عقوبات من لجنة الانضباط بشأن نبيل عماد مكافآت خاصة لـ مصر الأولمبي في حال التتويج.. ولا غيابات عن النهائي استاد القاهرة لـ في الجول: تهيئة النجيلة ستكتمل قبل مباراة القمة.. وعدد الحضور الجماهيري

"أخي كان لاعبا في مركز صانع الألعاب، كان أفضل مني ولكن لم يوفق. هو من قادني إلى اختبارات الأهلي وتم قبولي، وقضيت فيه 12 عاما منذ سن الثامنة وحتى الـ 20".

"كنت هداف فريقي تحت 13 عاما وكنت أتنافس بشكل مستمر مع محمود كهربا وشريف دابو، ثم تم إلغاء مرحلتنا السنية وكنت سأرحل، ولكن مدير قطاع الناشئين اختارني للبقاء وغير مركزي إلى صانع ألعاب، ولكن لـ 3 سنوات لم ألعب بين 13 و16 عاما".

"أحمد حسن كوكا كان يدعمني باستمرار في تلك الفترة. كان هناك مدرب لن أذكر اسمه، أقام مباراة ضد منتخب فئتي العمرية، والمنتخب بطبيعة الحال يريد أن يرى اللاعبين ليضمهم. طلبت من المدرب أن يشركني فرفض، وأشرك لاعبين تحت الاختبار بدلا مني".

"هذا المدرب كان يسخر مني لدرجة أني خلعت القيمص وقلت له سأرحل، فقال لي: ارحل. جمعت ملابسي وقضيت 4 أشهر في مسقط رأسي أتدرب منفردا، واتصل بي إداري من النادي ليقول لي: أعد إلينا الملابس التي تسلمتها".

قطر وعلي ماهر

"كان هناك من شاهدوني ورشحوني للتجنيس في قطر، وبالفعل وافقت وجهزت الأوراق، ولكن استدعاء علي ماهر لي غير كل شيء. كُتب ضدي تقرير سيئ للغاية ووصفني بأني لا أصلح للعب كرة القدم، وحين قرأه ماهر قال إنه يريد رؤيتي".

"قال لي علي ماهر: ماذا فعلت ليكتبوا تقريرا كهذا عنك؟ فقلت له: لقد طلبتني وحقيبة سفري إلى قطر جاهزة، لقد أتيت فقط لأنه لا يصح أن يطلبني الأهلي ولا أحضر".

"طلب مني علي ماهر أن أبقى معه لـ 10 أيام وكأني أجري تأهيل قبل السفر إلى قطر، وبعد 5 أيام فقط أغلق عليَّ الباب وقال لي: ستوقع العقد ولن ترحل. في البداية رفضت لأني لم أكن أريد الاستمرار مع هذا الفريق تحديدا، إذ كنت أجلس مع بعض هؤلاء اللاعبين فيقولون لي: اخرج ولا تجلس معنا فلا مكان لك في النادي".

"اتصلت بأخي فقال لي: ألا زلت تفكر؟ قلت له: أبقى بعد كل ما حدث معي؟ فقال لي: ابق واتركها لله وفرصتك ستأتي".

"حين تم استدعائي للفريق الأول سريعا كما وعدني على ماهر، قدم لي مبلغا من المال لأشتري ملابس، فرفضت وغضب مني قائلا: أنا مثل والدك، ولكني قلت له إني لست بحاجة لشيء وسأثبت نفسي في الملعب، وبمجرد دخول الملعب تتساوى الرؤوس".

"علي ماهر قال لي: إذا تم تصعيدك للفريق الأول وعدت إليَّ مرة أخرى فلا مكان لك عندي. لم أصدق في البداية لأن مانويل جوزيه (مدرب الأهلي آنذاك) كان مشهورا بعدم حبه للناشئين، ولكن حين جاء وقت رحيل جوزيه قال لي: ستكون أفضل لاعب في مصر وأنت أفضل ناشئ دربته في حياتي".

صدفة أمام الزمالك

"لعبت 6 مباريات فقط مع الناشئين ليس منهم مباراة ضد الزمالك. وحين لعبت أول مباراة مع الفريق الأول كانت أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2012".

"تحت قيادة حسام البدري انضممت إلى معسكر الإعداد في تركيا، ولكنه اجتمع بي وقال لي: أنت المستقبل ولكن للأسف لن أتمكن من قيدك في قائمة دوري أبطال إفريقيا لأن هناك صفقة في الطريق. بكيت وواساني اللاعبين، ولكن كان الدوري متوقفا في ذلك الوقت".

"واجه سعد سمير وشهاب الدين أحمد مشكلة في الطيران وقت العودة من أولمبياد لندن 2012، فاستدعاني البدري مرة أخرى وسألني عن ملابسي، ثم أخبرني أني سيتم قيدي وسأتواجد في المباراة المقبلة أمام الزمالك. توقعت خروجي من القائمة ولكن وجدت نفسي فجأة في المباراة، وشاركت بدلا من محمد أبو تريكة الذي سجل هدف المباراة الوحيد".

"قلت لنفسي: يجب أن تكون على قدر التحدي، وإن لم تكن "فاجلس بجوار والدتك". كل ما مررت به ساعدني كثيرا في الاحتراف والتعامل مع الإصابات. هذه هي الحياة، إن سقطت يجب أن تعاود النهوض".

لم تلعب سوى للأهلي في مصر ولن تلعب لغيره؟ "بالطبع".

تريزيجيه محمود تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه الأهلي طرابزون سبور منتخب مصر
نرشح لكم
تريزيجيه يتحدث عن ركلة جزاء الكونغو: صُدمت من ذلك القرار.. والمسني وسأفضحك تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد تريزيجيه: صلاح مازحني بعد السباعية.. جيرارد لم يحترمني وقلت له "هعمل مشاكل" حمدي فتحي: إصرار الوكرة على ضمي أحد عوامل انتقالي.. وأشكر الأهلي وجماهيره طارق حامد يخضع للفحوصات الطبية مع اتحاد جدة تمهيدا للموسم الجديد خبر في الجول - إمام عاشور يجتمع مع مسؤولي ميتيلاند لمناقشة مصيره مدرب الوكرة: شاهدت حمدي فتحي بنفسي.. واخترته بالاسم دون مفاضلة تقرير دنماركي يوضح موقف إمام عاشور مع ميتيلاند بين الرحيل والبقاء
أخر الأخبار
تريزيجيه يتحدث عن ركلة جزاء الكونغو: صُدمت من ذلك القرار.. والمسني وسأفضحك 22 دقيقة | منتخب مصر
الدرجة الثانية - المنصورة يتعاقد مع الدوماني لتدريب الفريق 56 دقيقة | الدرجة الثانية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-7-2023 والقنوات الناقلة.. مالي وغينيا ولقاء حاسم للبدري ساعة | الكرة الإفريقية
تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 9 ساعة | المحترفون
تريزيجيه: صلاح مازحني بعد السباعية.. جيرارد لم يحترمني وقلت له "هعمل مشاكل" 9 ساعة | المحترفون
تريزيجيه: مدرب ما ظلمني في الأهلي.. وهكذا أنقذ علي ماهر مسيرتي 10 ساعة | المحترفون
كرة يد - الزمالك لـ في الجول: تجديد تعاقد ثلاثي الفريق وموقف وسام سامي.. ويتبقى صفقتان 11 ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - الزمالك يضم حارس مرمى البنك الأهلي 11 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي 4 في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار