كرة يد - الزمالك لـ في الجول: تجديد تعاقد ثلاثي الفريق وموقف وسام سامي.. ويتبقى صفقتان

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 00:39

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - كرة يد

نجح نادي الزمالك في تسجيل جميع اللاعبين المستمرة عقودهم بالإضافة إلى رباعي منتخب الناشئين لمواليد 2002.

وجدد الزمالك تعاقد الثلاثي أحمد حسام ومحمد بسيوني "مودي" وأحمد مؤمن صفا.

وقال حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق الزمالك لكرة اليد لـ في الجول: "تم تسجيل جميع اللاعبين المستمرة عقودهم بالإضافة للرباعي المتواجد مع منتخب الناشئين مواليد 2002".

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وكشف "وفقا للائحة الاتحاد الدولي يحق لهم التواجد مع الفريق لمدة موسمين بدون عقود، وبالرغم من ذلك إدارة الزمالك متمثلة في أحمد مرتضى المشرف العام على ألعاب الصالات يجهز عقود للرباعي".

وأوضح "الثنائي هشام وبوشا وقع بشكل رسمي، بينما من المقرر توقيع محمد طارق وعمر الفولي".

وتابع "النادي قرر إرسال خطاب للاتحاد المصري لكرة اليد للحفاظ على حقوقه في رباعي الناشئين وفقا للائحة الاتحاد الدولي".

وأضاف عبد الباري "نجح أحمد مرتضى في التجديد لكل من أحمد حسام ومحمد بسيوني "مودي" وأحمد مؤمن صفا، وتم الاتفاق مع وسام سامي على التجديد لثلاثة مواسم ويتبقى التوقيع الرسمي".

واختتم المدير الإداري لفريق كرة اليد بالزمالك تصريحاته "كما تم النجاح بالتعاقد مع أحمد وليد حارس مرمى البنك الأهلي لثلاثة مواسم ومؤمن زكي من سموحة، ويتبقى صفقتان سيتم حسمهم خلال الأيام المقبلة".

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