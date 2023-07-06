المصري ينجو من مفاجآت الكأس ويتخطى حرس الحدود في الأشواط الإضافية

الخميس، 06 يوليه 2023 - 23:32

كتب : FilGoal

فرانك إيتوجا - المصري ضد حرس الحدود

حسم المصري تأهله إلى ربع نهائي كأس مصر بعدما تخطى حرس الحدود بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وتغلب المصري على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وينتظر المصري المتأهل من مواجهة الأهلي والداخلية في آخر مباريات ثمن نهائي كأس مصر لتحديد آخر المتأهلين إلى المربع الذهبي.

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وبدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي المصري على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد فوزي حارس حرس الحدود.

وعلى عكس سيطرة المباراة، تلقى المصري هدفا في الدقيقة 36 من هجمة مرتدة حولها فالنتين أودو بنجاح داخل شباك عصام ثروت.

وكثف المصري هجمات في العشر دقائق الأخيرة من أجل التعادل ولكن تماسك دفاع حرس الحدود.

بينما انطلق الشوط الثاني بمفاجأة من المصري الذي نجح في تسجيل التعادل بعد 36 ثانية عن طريق عبده يحيى.

وعادت المباراة إلى نقطة الصفر مع بداية الشوط الثاني مبكرا.

ولكن نجح إيمانويل ديفيد في استغلال هجمة مرتدة لحرس الحدود في الدقيقة 59 ليسجل تقدم جديد.

وتلقى حرس الحدود ضربة في الدقيقة 70 بعدما تلقى إبراهيم القاضي بطاقة حمراء بعد بطاقتين صفراوتين.

وفي الوقت القاتل نجح فرانك إيتوجا في الحصول على ركلة جزاء للمصري بعد عرقلة داخل منطقة الجزاء.

ونجح إلياس الجلاسي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90 لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين.

ولم يشهد الشوطين الإضافيين أي إثارة خاصة في الشوط الأول الذي انتهى كما بدأ.

وأهدر حرس الحدود هدفا قاتلا في الدقيقة 110 بعد تسديدة من محمد ممدوح المنفرد ولكن نجح عصام ثروت في إبعادها بنجاح.

ولكن استغل إيتوجا عرضية في هجمة مرتدة بالدقيقة 114 ليسجل قذيفة داخل شباك حرس الحدود.

وحسم المصري بطاقة تأهله إلى ربع النهائي في انتظار الفائز من الأهلي والداخلية بالمباراة المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري.

وينتظر إنبي المتأهل من مباراة المصري مع الفائز من الأهلي والداخلية في نصف النهائي.

أما في الجانب الآخر فتم حسم طرفا نصف النهائي بين الزمالك وبيراميدز.

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