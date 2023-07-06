مكافآت خاصة لـ مصر الأولمبي في حال التتويج.. ولا غيابات عن النهائي

سافر منتخب مصر الأولمبي اليوم من مدينة طنجة إلى العاصمة المغربية الرباط استعدادا لخوض نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما أمام المغرب.

وأجرى المنتخب مرانه بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، ولم يحضره روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول، بينما حضره جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

ووعد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بصرف مكافآت خاصة للاعبين في حال التتويج بالبطولة، بعيدا عن مكافأة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبدأ الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي في مشاهدة مباراة المغرب السابقة أمام مالي في نصف النهائي لتحليلها والاستفادة منها في المباراة النهائية.

وعلم FilGoal.com أن كل لاعبي المنتخب الأولمبي جاهزين حتى الآن لخوض النهائي دون أي إصابات.

وحسب المنتخب المصري تأهله إلى أولمبياد باريس ببلوغ المباراة النهائية رفقة المغرب.

وينتظر تحديد المتأهل الثالث بين غينيا ومالي في مباراة المركزين الثالث والرابع، فيما يلعب الخاسر في ملحق أمام نظيره الآسيوي.