مكافآت خاصة لـ مصر الأولمبي في حال التتويج.. ولا غيابات عن النهائي

الخميس، 06 يوليه 2023 - 22:50

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر الأولمبي

سافر منتخب مصر الأولمبي اليوم من مدينة طنجة إلى العاصمة المغربية الرباط استعدادا لخوض نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما أمام المغرب.

وأجرى المنتخب مرانه بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، ولم يحضره روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول، بينما حضره جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

ووعد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بصرف مكافآت خاصة للاعبين في حال التتويج بالبطولة، بعيدا عن مكافأة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أخبار متعلقة:
تقديم موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بسبب المنتخب الأولمبي قبل مواجهة مصر.. مدرب المغرب الأولمبي: النهائي يُكسب ولا يُلعب لاعب المغرب الأولمبي: سندرس نقاط ضعف منتخب مصر من أجل الفوز بالنهائي مدرب المغرب الأولمبي: نحترم المنتخب المصري القوي.. وهذه أبرز مميزاته

وبدأ الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي في مشاهدة مباراة المغرب السابقة أمام مالي في نصف النهائي لتحليلها والاستفادة منها في المباراة النهائية.

وعلم FilGoal.com أن كل لاعبي المنتخب الأولمبي جاهزين حتى الآن لخوض النهائي دون أي إصابات.

وحسب المنتخب المصري تأهله إلى أولمبياد باريس ببلوغ المباراة النهائية رفقة المغرب.

وينتظر تحديد المتأهل الثالث بين غينيا ومالي في مباراة المركزين الثالث والرابع، فيما يلعب الخاسر في ملحق أمام نظيره الآسيوي.

منتخب مصر الأولمبي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما محمد بركات
نرشح لكم
في طريق السنغال.. الكشف عن منافسين مصر بـ قرعة أمم إفريقيا للسيدات وكيفية التأهل قبل مواجهة مصر.. مدرب المغرب الأولمبي: النهائي يُكسب ولا يُلعب محمد شحاتة لـ في الجول: أشعر بالفخر أنني سببا في تأهل المنتخب لأولمبياد باريس لاعب المغرب الأولمبي: سندرس نقاط ضعف منتخب مصر من أجل الفوز بالنهائي مدرب المغرب الأولمبي: نحترم المنتخب المصري القوي.. وهذه أبرز مميزاته موعد نهائي أمم إفريقيا بين مصر والمغرب.. والقنوات الناقلة حسم نصف المقاعد.. مصر بين ثمانية منتخبات تأهلت إلى أولمبياد باريس أشرف صبحي يكشف: محمد صلاح شارك ضد غينيا بإصبع مكسور
أخر الأخبار
تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 59 دقيقة | المحترفون
تريزيجيه: صلاح مازحني بعد السباعية.. جيرارد لم يحترمني وقلت له "هعمل مشاكل" ساعة | المحترفون
تريزيجيه: هذا المدرب ظلمني في الأهلي.. وهكذا أنقذ علي ماهر مسيرتي 2 ساعة | المحترفون
كرة يد - الزمالك لـ في الجول: تجديد تعاقد ثلاثي الفريق وموقف وسام سامي.. ويتبقى صفقتان 2 ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - الزمالك يضم حارس مرمى البنك الأهلي 3 ساعة | رياضات أخرى
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: لم يصلنا عقوبات من لجنة الانضباط بشأن نبيل عماد 3 ساعة | الدوري المصري
المصري ينجو من مفاجآت الكأس ويتخطى حرس الحدود في الأشواط الإضافية 3 ساعة | الكرة المصرية
مكافآت خاصة لـ مصر الأولمبي في حال التتويج.. ولا غيابات عن النهائي 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي 4 في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار