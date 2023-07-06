على خطى كاكا ورونالدينيو.. ميلان يتعاقد مع جوهرة الأرجنتين

الخميس، 06 يوليه 2023 - 22:33

كتب : FilGoal

لوكا روميرو

أعلن ميلان الإيطالي عن تعاقده مع الأرجنتيني لوكا روميرو قادما من لاتسيو في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا يمتد لـ 4 سنوات حتى يونيو 2027.

وسيرتدي روميرو القميص رقم 18 مع الروسونيري.

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وقال روميرو في تصريحاته لموقع ميلان: "الانتقال إلى ميلان حلم تحقق فهو صاحب تاريخ كبير. سان سيرو ملعب عظيم، لم ألعب هناك من قبل ولكني دائما ما أردت ذلك".

وأضاف "أتيت هنا للتعلم من لاعبين عظام والتدرب معهم. أنا واثق من أني سأتطور بفضل ذلك".

وأوضح "حلم الطفولة هو اللعب في دوري أبطال أوروبا".

وتابع "مركزي المفضل هو خلف المهاجم كما لعب براهيم دياز في الموسم الماضي".

واختتم "في مركزي دائما ما شاهدت رونالدينيو وكاكا وأحببتهم كثيرا".

اللاعب الأرجنتيني ولد في المكسيك، في مدينة فيكتوريا دي دورانجو يوم 18 نوفمبر 2004.

وبدأ اللاعب مسيرته مع ناشئي مايوركا، ثم بدأ احترافيا مع النادي في يونيو 2020.

ولعب روميرو 9 مباريات وسجل هدفا بقميص مايوركا، ثم انتقل إلى لاتسيو في 2021 ولعب معه 21 مباراة وسجل هدفا.

وهذه صفقة ميلان الثالثة في الصيف الحالي، بعد لاعب الوسط روبن لوفتوس تشيك القادم من تشيلسي مقابل 16 مليون يورو، والحارس ماركو سبورتييلو القادم في صفقة انتقال حر.

لوكا روميرو الدوري الإيطالي ميلان
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