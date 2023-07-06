استاد القاهرة لـ في الجول: تهيئة النجيلة ستكتمل قبل مباراة القمة.. وعدد الحضور الجماهيري

كشف مصدر من هيئة استاد القاهرة عن مصير عملية تهيئة وتأهيل النجيلة وتأثيرها على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أجلنا عملية تهيئة وتأهيل النجيلة لعدم التأثير على منافسات كأس مصر، لتبدأ بعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في ربع النهائي التي أقيمت يوم 4 يوليو".

وأضاف "أرضية الملعب تأثرت بسبب انتهاء مفعول البذرة الشتوية، وعملية التهيئة لا تستغرق أكثر من 4 أيام، وبالتالي ستكون أرضية استاد القاهرة جاهزة على أتم وجه لاستقبال مباراة القمة".

أما عن الحضور الجماهيري قال المصدر: "تقرر حضور 6 آلاف مشجع لمباراة القمة حتى الآن كما جرت العادة في الموسم الحالي".

وأوضح "سيكون لكل فريق 3 آلاف مشجع، وستتواجد جماهير الأهلي في الدرجة الثالثة يسار، بينما ستتواجد جماهير الزمالك في الدرجة الثالثة يمين".

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم 13 يونيو عل استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 31 للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة من 28 مباراة، يليه بيراميدز برصيد 67 نقطة من 31 مباراة.

فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة من 31 مباراة، بفارق نقطتين عن فيوتشر الثالث الذي لعب مباراة أكثر.

ويحتاج الأهلي لـ 5 نقاط من أجل حسم الدوري، وبالتالي إن فاز على الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة يوم 8 يونيو، ستأتيه فرصة الحسم في القمة إذا فاز بها.