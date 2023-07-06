إنتر يضم دافيد فراتيسي على سبيل الإعارة

أعلن نادي إنتر تعاقده مع دافيد فراتيسي لاعب وسط ساسولو على سبيل الإعارة لمدة موسم.

دافيد فراتيسي النادي : إنتر إنتر

وجاء تعاقد إنتر مع فراتيسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند إلزامية الشراء.

ويلعب فراتيسي -23 عاما- في مركز الوسط وكان قد انضم إلى ساسولو في صيف 2017.

وبدأ فراتيسي مشواره من أكاديمية لاتسيو قبل أن ينتقل إلى أكاديمية الغريم روما في صيف 2014.

وانتقل لاعب الوسط من روما إلى ساسولو في صيف 2017 قبل أن يخرج معارا أكثر من مرة في أكثر من ناد آخرهم كان مونزا موسم 2020 - 2021.

وخاض فراتيسي 72 مباراة في الدوري الإيطالي مع مختلف الأندية التي لعب لها.

وساهم فراتيسي في 15 هدفا في مسابقة الدوري الإيطالي إذ نجح في تسجيل 11 هدفا وصنع 4 آخرين.

وكان إنتر قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 72 نقطة.

وحقق إنتر لقب كأس إيطاليا بينما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.