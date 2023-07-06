ياسر إبراهيم: التجديد مع الأهلي لم يتطلب وقتا.. ولذلك بكيت بعد هدف أفشة

تحدث ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن تجديد تعاقده، الذي تلى الفوز بنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وقال إبراهيم في حواره مع موقع ناديه الرسمي: "تجديد عقدي لم يستغرق الكثير من الوقت بعد الجلسة التي جمعتي بمسئولي النادي عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "رحبت بتجديد عقدي مع الأهلي على الفور، وأتمنى أن أواصل معه مشوار الفوز بالألقاب وخوض المزيد من التحديات التي دائمًا ما ينتصر فيها الأهلي، ويكون عند حسن ظن جماهيره كما حدث في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، والتي توج بها الأهلي على حساب الوداد المغربي، وأضاف اللاعبون اللقب الـ11 في تاريخ النادي".

وأوضح "دائمًا ما أستشير أسرتي في كل الأمور الخاصة بي، وأبنائي يشجعون الأهلي بجنون وطالبوني بالتجديد مع الفريق".

وتابع إبراهيم "سر المستوى الذي أقدمه مع الأهلي هو دعم زملائي في المقام الأول وثقة الجهاز الفني، إلى جانب حالة التركيز التي أعيشها مع الفريق حتى أثناء جلوسي على مقاعد البدلاء.دائمًا ما أعيش أجواء المباريات وأكون على أتم الاستعداد للمشاركة في أي وقت".

وواصل "لقب دوري أبطال إفريقيا الأخير من أغلى الألقاب، بسبب المواقف التي تعرض لها الفريق بداية من دور المجموعات وحالة عدم التوفيق التي واجهت الأهلي خلال مواجهتي الهلال وصن داونز".

وأضاف "النادي الأهلي لا يقف عند أي أزمة تواجهه، وهذا سر انتصاراته وتتويجه بالألقاب، فرغم التحديات التي واجهها الفريق في النسخة الماضية إلا أنه نجح في الفوز باللقب الغالي الذي حققه أمام الوداد وسط جماهيره في المغرب".

وأكمل المدافع "تظل أغلى بطولة هي بطولة القاضية (التاسعة) بسبب الطقوس الخاصة بالنهائي. عندما تأكدت مقابلة الأهلي والزمالك في نهائي تلك البطولة كان حديث اللاعبين ينصب على تلك المباراة وضرورة الفوز بها والتتويج باللقب. وبكيت بشدة عقب هدف محمد مجدي أفشة من كثرة الضغوط التي تعرض لها الفريق بشكل عام".

وأوضح "لا وقت للاحتفالات. بعد اللقب الحادي عشر تطالبنا الجماهير بالثاني عشر".

وعن المدرب مارسيل كولر قال: "إنه شخصية مميزة للغاية ودائمًا ما يمنح الفرصة للمجتهد".

أما عن الدوري المصري قال إبراهيم: "الفريق يسعى بكل قوة لحسم التتويج بلقب الدوري الممتاز، ونتعامل مع كل مباراة بصورة مستقلة، وكامل تركيزنا على المباراة التالية".

وجدد إبراهيم تعاقده مع الأهلي لمدة عامين، بعقد جديد ينتهي في صيف 2025.

ويحتاج الأهلي لـ 5 نقاط حتى يحسم الدوري المصري الممتاز رسميا بدون النظر لنتائج أقرب ملاحقيه بيراميدز.

ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 72 نقطة من 28 مباراة، فيما يليه بيراميدز برصيد 67 نقطة من 31 مباراة.