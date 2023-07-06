في طريق السنغال.. الكشف عن منافسين مصر بـ قرعة أمم إفريقيا للسيدات وكيفية التأهل

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للسيدات 2024 عن تواجد منتخب مصر في طريق السنغال حال الفوز على جنوب السودان.

وتقام منافسات أمم إفريقيا للسيدات 2024 في المغرب بمشاركة 12 منتخبا.

وبخلاف المغرب المستضيف، تتنافس باقي المنتخبات على 11 مقعدا متبقيين.

وتقام التصفيات على مرحلتين، إذ يواجه كل منتخب فريق آخر ذهابا وإيابا ليصعد المتأهل إلى المرحلة الثانية لمواجهة منتخب جديد لحسم بطاقة التأهل إلى كأس أمم إفريقيا.

وتم إعفاء منتخبي جنوب إفريقيا وزامبيا من المرحلة الأولى من التصفيات.

وجاءت نتيجة قرعة المرحلة الأولى من التصفيات كالآتي:

(1) السنغال × موزمبيق

(2) مصر × جنوب السودان

(3) إفريقيا الوسطى × مالي

(4) غينيا × موريشيوس

(5) نيجيريا × ساو تومي

(6) كاب فيردي × ليبيريا

(7) أوغندا × الجزائر

(8) بوروندي × إثيوبيا

(9) غينيا الاستوائية × ليبيا

(10) الكونغو الديمقراطية × بنين

(11) كوت ديفوار × تنزانيا

(12) جيبوتي × توجو

(13) رواندا × غانا

(14) جامبيا × ناميبيا

(15) الكاميرون × كينيا

(16) الجابون × بوتسوانا

(17) تونس × النيجر

(18) غينيا بيساو × الكونغو

(19) أنجولا × السودان

(20) إسواتيني × بوركينا فاسو

أما تصفيات المرحلة الثانية فكالآتي:

زامبيا × مواجهة الفائز من مباراة 19

جنوب إفريقيا × الفائز من مباراة 20

بينما يلعب المتأهل من مباراة 1 أمام الفائز من مباراة 2 وهكذا حتى الفائز من مباراة 17 أمام المتأهل من مباراة 18.

ولم يشارك منتخب سيدات مصر في أمم إفريقيا منذ نسخة 2016 في الكاميرون.

بينما لم يسبق لمنتخب جنوب السودان منافس منتخب السيدات التواجد في أمم إفريقيا من قبل.

وينطبق الأمر نفسه على منتخب موزمبيق المنافس المحتمل حال التأهل للدور الثاني، أما السنغال فتأهلت مرتين آخرها النسخة الماضية والتي حققت فيها سيدات السنغال الوصول لربع النهائي.