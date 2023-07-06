خبر في الجول - بيراميدز يستهدف مهند لاشين.. وموقف فيوتشر

وضع نادي بيراميدز لاعب الوسط مهند لاشين نجم فيوتشر على رأس قائمة أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز بدأ أولى خطوات التفاوض لضم اللاعب الدولي.

من جانبه قرر فيوتشر تأجيل أي تفاوض بخصوص أي لاعب لحين نهاية منافسات الدوري المصري الممتاز.

اللاعب الذي نشأ في صفوف الإسماعيلي، انتقل إلى الأسيوطي في 2016، وبعد تحوله إلى بيراميدز انتقل منه إلى طلائع الجيش في صيف 2019.

واستمر لاشين مع الطلائع لـ 3 سنوات، قبل انتقاله إلى فيوتشر في صيف 2022.

وتوج مهند لاشين -27 عاما- بكأس السوبر المصري 2021 مع طلائع الجيش.

ومع فيوتشر لعب 35 مباراة في جميع المسابقات، وسجل هدفين.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 31 مباراة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب 3 مباريات أقل، وضمن الثنائي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

فيما حسم فيوتشر مقعد الكونفدرالية، محتلا المركز الثالث برصيد 58 نقطة من 32 مباراة، يليه الزمالك رابعا بفارق نقطتين ومباراة أقل.