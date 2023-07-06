الجارحي: كيف يُسمح بذلك العبث.. والأهلي علاقته طيبة بـ الإسماعيلي وجميع الأندية

أعرب محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي عن استيائه من استضافة شخص وصفه بـ "بلا صفة" على قناة ليست طرفا في الحدث لبث سموم الفتنة.

وأشاد الجارحي بعلاقة النادي الأهلي بجميع الأندية بما فيها الإسماعيلي.

وكان الأهلي قد تغلب على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة 18.

وكتب الجارحي عبر حسابه الرسمي: "ما كل هذا العبث! كيف يُسمَح باستضافة شخص بلا صفة على شاشة قناة ليست طرفًا في الحدث لبث سموم الفتنة والتجاوز في حق الأهلي وجمهوره وتوزيع الاتهامات الباطلة".

وتابع "هل هذه هي كرة القدم التي تريدونها؟ أعتقد أن كل فاشل يجب أن يتوارى خجلا من جمهور ناديه بدلا من التجاوز في حق الناجحين".

وشدد الجارحي "أما الأهلي فعلاقته بجميع الأندية طيبة، يكفي أن الإسماعيلي وحده تعاقد مع ما يقرب من 30 لاعب من أبناء الأهلي أو من اللاعبين الذين ارتدوا قميص المارد الأحمر، بينما لم يتعاقد الأهلي سوى مع 18 لاعب سبق له اللعب للإسماعيلي وبعد أن رحلوا وخاضوا تجارب عديدة، والتعاقدات المباشرة بين الناديين كان الإسماعيلي المستفيد الأكبر منها".

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات محمد شيحة نائب اللجنة المؤقتة السابقة لنادي الإسماعيلي على قناة الزمالك.

وهاجم شيحة لجنة الحكام وجماهير الأهلي على خلفية مواجهة الدوري بملعب برج العرب، مما تسبب في تقدم رابطة الأندية بطلب إلى اتحاد الكرة لتحويله نائب لجنة الإسماعيلي المؤقتة السابقة إلى لجنة الانضباط.

وواصل الجارحي "في عز أزمة النادي الإسماعيلي حرص محمود الخطيب على استقبال علي أبو جريشة قبل موسمين ليؤكد له ترحيب الأهلي بضم الإسماعيلي لأي لاعب يريده".

واختتم تصريحاته "وذلك من أجل مساعدة الإسماعيلي على تخطي كبوته وهكذا يكون حديث الكبار".

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة من 28 مباراة وقبل ست مباريات على النهاية.

ويحتاج الأهلي إلى خمس نقاط فقط من أجل إعلان تتويجه بلقب الدوري المصري.

أما الإسماعيلي فيتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة قبل جولتين فقط من ختام الدوري.

ويبتعد الإسماعيلي عن شبح الهبوط بنقطتين عن الداخلية أقرب ملاحقيه.

ويلعب الإسماعيلي مباراة مصيرية أمام الداخلية مساء الإثنين في الجولة 33 من الدوري.