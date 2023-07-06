تشكيل المصري - ظهور جريشة وغياب جريندو أمام حرس الحدود في كأس مصر

أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وخرج محمد عبد اللطيف "جريندو" جناح الفريق من قائمة المباراة.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد دبش - عمرو موسى - عمرو سعداوي

خط الوسط: إيزي إيميكا - حسن علي - إلياس الجلاصي

خط الهجوم: حسام جريشة - مروان حمدي - عبده يحيى

البدلاء: محمود جاد - إسلام أبو سليمة - عماد بوبكر - أحمد عماد - حسين السيد - زياد كمال - أسامة الجزار - رجب عمران - فرانك إيتوجا.

ويلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من الأهلي والداخلية في دور الثمانية.

وتأهل الزمالك وبيراميدز وإنبي إلى نصف النهائي.

ويلعب الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي، بينما ينتظر إنبي الفائز من الرباعي (الأهلي × الداخلية - المصري × حرس الحدود).