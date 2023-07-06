بسبب تصريحاته.. رابطة الأندية تطلب تحويل شيحة إلى لجنة الانضباط

الخميس، 06 يوليه 2023 - 18:42

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المحترفة

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانا رسميا تعلن من خلاله عن طلبها بتحويل محمد شيحة نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق إلى لجنة الانضباط.

وجاء بيان الرابطة كالتالي:

طلبت رابطة الأندية المصرية من اتحاد الكرة تحويل محمد شيحة نائب رئيس نادي الإسماعيلي السابق للجنة الانضباط، على خلفية تصريحاته التلفزيونية التى ادلى بها خلال الساعات الماضية، بعد مواجهة الأهلي والإسماعيلي في الدوري العام.

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وتحدث شيحة أمس -الأربعاء- عبر قناتي صدى البلد والزمالك، وهاجم طاقم حكام المباراة وجماهير الأهلي، معتبرا أن الإسماعيلي يتعرض للظلم.

وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة 18 بمسابقة الدوري في اللقاء الذي أقيمت على ملعب برج العرب.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة حرمان عددا من جماهير الأهلي والإسماعيلي من حضور باقي مباريات الدوري عقب مباراة الفريقين.

وأعلنت رابطة الأندية حرمان 2381 من جماهير الأهلي من حضور المباريات المتبقية لفريقهم حتى نهاية الموسم الحالي من مسابقة الدوري، لما بدر منهم خلال لقاء الإسماعيلي.

كما قررت الرابطة حرمان عدد 217 مشجع من جماهير الإسماعيلي من حضور المباريات حتى نهاية الدوري لما بدر منهم أيضا خلال اللقاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي لعب 3 مباريات أكثر.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 34 في المركز الـ13.

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