فاركو يتعاقد مع مهاجم مركز شباب قطور من القسم الثالث

أتم نادي فاركو تعاقده مع شوقي الضنين مهاجم مركز شباب قطور لتدعيم صفوف الفريق.

وعلم FilGoal.com أن صفقة ضم الضنين - مواليد 2006- إلى فاركو لمدة خمسة مواسم.

وقال محمد حسنين المدير الفني لمركز شباب قطور لـ FilGoal.com: "فاركو خاطبنا بشكل رسمي للتعاقد مع شوقي الضنين مهاجم فريقنا".

وتابع "شوقي من مواليد 2006، واليوم تم حسم الصفقة رسميا لمدة خمسة مواسم وتم التوقيع في حضور عاطف حنفي وحسن جمعة مسؤولي فاركو".

وكشف المدير الفني "شارك شوقي الضنين مع الفريق الأول لمركز شباب قطور في القسم الثالث، ونجح في تسجيل سبعة أهداف وساهم في استمرار الفريق بالمسابقة".

واختتم تصريحاته "يمتاز شوقي بالقوة الجسدية والضربات الرأسية، وأتوقع له مستقبل جيد".

ويحتل فاركو المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة.

ويتبقى مباراتان لفاركو في مسابقة الدوري قبل ختام مسابقة الدوري.

ويلعب فاركو مباراته المقبلة أمام المصري مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري.

وحقق فاركو انتصارا وحيدا في آخر خمس مباريات خاضهم بمسابقة الدوري.

وتغلب فاركو على سموحة بهدف دون مقابل بينما تعادل مرتين أمام كل من طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا وتعرض للخسارة من بيراميدز وإنبي.