فاركو يتعاقد مع مهاجم مركز شباب قطور من القسم الثالث

الخميس، 06 يوليه 2023 - 18:40

كتب : FilGoal

شوقي الضنين - فاركو

أتم نادي فاركو تعاقده مع شوقي الضنين مهاجم مركز شباب قطور لتدعيم صفوف الفريق.

وعلم FilGoal.com أن صفقة ضم الضنين - مواليد 2006- إلى فاركو لمدة خمسة مواسم.

وقال محمد حسنين المدير الفني لمركز شباب قطور لـ FilGoal.com: "فاركو خاطبنا بشكل رسمي للتعاقد مع شوقي الضنين مهاجم فريقنا".

أخبار متعلقة:
البرتغالي روماو يقود فاركو خبر في الجول - فاركو يحاول التعاقد مع صلاح باشا خبر في الجول - أحمد خطاب يقود فاركو مؤقتا خلفا لـ العشري العشري لـ في الجول: فوجئت بإقالتي من تدريب فاركو.. وسأدرس العروض بعد فترة راحة

وتابع "شوقي من مواليد 2006، واليوم تم حسم الصفقة رسميا لمدة خمسة مواسم وتم التوقيع في حضور عاطف حنفي وحسن جمعة مسؤولي فاركو".

وكشف المدير الفني "شارك شوقي الضنين مع الفريق الأول لمركز شباب قطور في القسم الثالث، ونجح في تسجيل سبعة أهداف وساهم في استمرار الفريق بالمسابقة".

واختتم تصريحاته "يمتاز شوقي بالقوة الجسدية والضربات الرأسية، وأتوقع له مستقبل جيد".

ويحتل فاركو المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة.

ويتبقى مباراتان لفاركو في مسابقة الدوري قبل ختام مسابقة الدوري.

ويلعب فاركو مباراته المقبلة أمام المصري مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري.

وحقق فاركو انتصارا وحيدا في آخر خمس مباريات خاضهم بمسابقة الدوري.

وتغلب فاركو على سموحة بهدف دون مقابل بينما تعادل مرتين أمام كل من طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا وتعرض للخسارة من بيراميدز وإنبي.

فاركو الدوري المصري شباب قطور شوقي الضنين
نرشح لكم
الجارحي: الأهلي علاقته طيبة بجميع الأندية بما فيها الإسماعيلي.. وكيف يُسمح بذلك العبث حسين الشحات: لا أحد يملي شروطه على الأهلي.. وهذا ما دار بيني وبين بيريز بسبب تصريحاته.. رابطة الأندية تطلب تحويل شيحة إلى لجنة الانضباط تقديم موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بسبب المنتخب الأولمبي حرمان حتى نهاية الدوري.. رابطة الأندية تعاقب عددا من جماهير الأهلي والإسماعيلي قمصان: الفوز على الإسماعيلي خطوة مهمة نحو التتويج بالدوري مران الزمالك – عودة عمرو السيسي وتأهيل نبيل عماد تحضيرا لمواجهة فيوتشر الإسماعيلي يصدر بيانا بشأن أحداث مباراة الأهلي
أخر الأخبار
تشكيل المصري - ظهور جريشة وغياب جريندو أمام حرس الحدود في كأس مصر 15 دقيقة | الكرة المصرية
حسين الشحات: لا أحد يملي شروطه على الأهلي.. وهذا ما دار بيني وبين بيريز 24 دقيقة | الدوري المصري
بسبب تصريحاته.. رابطة الأندية تطلب تحويل شيحة إلى لجنة الانضباط ساعة | الدوري المصري
فاركو يتعاقد مع مهاجم مركز شباب قطور من القسم الثالث ساعة | الدوري المصري
وافق أرسنال.. تشاكا إلى الدوري الألماني ساعة | ميركاتو
نهاية رحلة القائد.. أزبيليكويتا إلى أتلتيكو مدريد ساعة | الدوري الإسباني
أرسنال يجدد تعاقد نيلسون ساعة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة مصر.. مدرب المغرب الأولمبي: النهائي يُكسب ولا يُلعب 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري 4 عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي