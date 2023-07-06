وافق أرسنال.. تشاكا إلى الدوري الألماني

يقترب جرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال من مغادرة الفريق بصورة رسمية.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن تشاكا سينتقل إلى باير ليفركوزن الألماني.

وتتم الآن عملية توقيع بين الناديين، على الاتفاق الذي توصلا إليه في مايو الماضي.

ومنح أرسنال لاعبه السويسري الضوء الأخضر للرحيل، عقب إتمام صفقة ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد.

وسيحصل أرسنال على 25 مليون يورو ثمنا لانتقال تشاكا الذي سيوقع عقدا يمتد لـ 5 سنوات مع باير ليفركوزن (ينتهي في 2028).

ويرتبط تشاكا بتعاقد مع أرسنال حتى صيف 2024.

وانتقل تشاكا إلى أرسنال في صيف 2016 من بوروسيا مونشنجلادباخ.

وخاض تشاكا هذا الموسم 45 مباراة وساهم في 14 هدفا بتسجيل سبعة أهداف وصناعة مثلهم.

وأنهى الجانرز الموسم في المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعد منافسة شرسة على لقب الدوري الإنجليزي الذي خسره لصالح مانشستر سيتي.