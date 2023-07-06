قبل مواجهة مصر.. مدرب المغرب الأولمبي: النهائي يُكسب ولا يُلعب

الخميس، 06 يوليه 2023 - 17:31

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

يتوقع عصام الشرعي مدرب منتخب المغرب الأولمبي مواجهة صعبة للغاية أمام نظيره المصري في نهائي كأس أمم إفريقيا دون 23 عاما.

وحجز المنتخبان بطاقتي التأهل لنهائي البطولة وأولمبياد باريس 2024 بالفوز على مالي وغينيا في نصف النهائي.

وقال الشرعي في تصريحات نشرها موقع كاف: "كل شيء يعد بمباراة مثيرة في النهائي، منتخبان كبيران، الحضور الجماهيري. لن تكون مواجهة سهلة".

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وأضاف "منتخب مصر هو حامل اللقب، منتخب صعب وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز".

وأوضح مدرب منتخب المغرب الأولمبي "المباراة النهائية لا تلعب، بل تربح".

وفاز منتخب مصر على غينيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

الفوز جاء بهدف مبكر سجله محمد شحاتة في الدقيقة التاسعة.

وضرب المنتخب الأولمبي المصري موعدا ناريا مع نظيره المغربي في النهائي.

وذلك بعدما فاز المغرب على مالي بركلات الترجيح في نصف النهائي الآخر.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع المغرب يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023.

وتبدأ المباراة في الـ11 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

وتأهل المنتخبان بشكل مباشر إلى نهائيات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

بينما تلعب مالي ضد غينيا مباراة المركز الثالث والتي يتأهل الفائز بها للأولمبياد مباشرة بينما يخوض صاحب المركز الرابع مباراة ملحق مع ممثل قارة آسيا لم يتحدد بعد.

وتقام مباراة مالي وغينيا بملعب طنجة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023..

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

مصر المغرب أمم إفريقيا دون 23 عاما
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