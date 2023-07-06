تقديم موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بسبب المنتخب الأولمبي

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بتقديم موعد مباراة مباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري.

ويلعب الزمالك ضد فيوتشر يوم السبت المقبل ضمن الجولة 33 من مسابقة الدوري.

وقررت لجنة المسابقات تقديم مباراة فيوتشر والزمالك بالدوري المقرر لها يوم السبت المقبل لمدة 30 دقيقة بسبب مباراة مصر والمغرب ضمن نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وبذلك ستقام مباراة الزمالك أمام فيوتشر يوم السبت في تمام التاسعة مساء، فيما سيلعب منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره المغربي في تمام الساعة الحادية عشر مساء من اليوم ذاته.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الرابع لكن الأبيض لعب مباراة أقل.

في المقابل ضرب منتخب مصر موعدا ناريا مع المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

مصر والمغرب ضمنا تواجدها في أولمبياد باريس 2024 بعد فوزهما على غينيا ومالي على التريتب في نصف النهائي.

منتخب مالي سيلاقي غينيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ولتحديد المتأهل الثالث من إفريقيا لأولمبياد باريس 2024 رفقة مصر والمغرب.

أما صاحب المركز الرابع فسوف يخوض الملحق مع منتخب قادم من آسيا.

في سياق آخر سيتم الإعلان عن تفاصيل الموسم الجديد من مسابقة الدوري في تمام الساعة السابعة مساء من يوم الأحد المقبل في مؤتمر صحفي بأحد فنادق العاصمة الإدارية.