هزم برشلونة في سباق جوهرة تركيا.. أردا جولر ينتقل إلى ريال مدريد

الخميس، 06 يوليه 2023 - 16:22

كتب : FilGoal

أردا جولير - فنربخشة

بعد التفوق على برشلونة في السباق.. أعلن نادي ريال مدريد يوم الخميس توصله لاتفاق مع فنربخشة التركي على ضم لاعبه التركي الشاب أردا جولير.

وأفاد النادي الملكي في بيان: "اتفق نادي ريال مدريد وفنربخشة على انتقال اللاعب أردا جولير".

وأضاف البيان "أردا سيرتبط بنادينا على مدى 6 مواسم مقبلة".

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ويُقام حفل تقديم أردا جولير كلاعب جديد في صفوف الميرينجي ظهر الجمعة في مدينة ريال مدريد الرياضية.

والتقطت الكاميرات لحظات مغادرة جولير لتركيا نحو إسبانيا مساء الخميس.

كما أعلن النادي التركي موافقته على بيع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما لريال مدريد.

وبذلك نجح ريال مدريد في التفوق على غريمه برشلونة الذي حاول ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن الأخير اختار الملكي.

قبل أيام قال خوان لابورتا رئيس برشلونة في حواره مع قناة "تي في 3" الإسبانية إن ديكو المدير الرياضي كان في تركيا لإتمام الصفقة للموسم المقبل.

وأضاف "أردا لاعب موهوب ونحاول التعاقد معه".

عقد أردا مع الفريق التركي كان يمتد حتى صيف 2025، بشرط جزائي يبلغ 17.5 مليون يورو، لكن التقارير تفيد بأن ريال مدريد سيدفع 20 مليون يورو + 10 ملايين يورو حسب أداء اللاعب.

وأوضحت التقارير أن فنربخشة طلب وجود بند في العقد يمنحه 20% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.

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