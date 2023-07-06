حرمان حتى نهاية الدوري.. رابطة الأندية تعاقب عددا من جماهير الأهلي والإسماعيلي

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة حرمان عددا من جماهير الأهلي والإسماعيلي من حضور باقي مباريات الدوري عقب مباراة الفريقين.

وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة 18 بمسابقة الدوري في اللقاء الذي أقيمت على ملعب برج العرب.

وأعلنت رابطة الأندية حرمان 2381 من جماهير الأهلي من حضور المباريات المتبقية لفريقهم حتى نهاية الموسم الحالي من مسابقة الدوري، لما بدر منهم خلال لقاء الإسماعيلي.

كما قررت الرابطة حرمان عدد 217 مشجع من جماهير الإسماعيلي من حضور المباريات حتى نهاية الدوري لما بدر منهم أيضا خلال اللقاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي لعب 3 مباريات أكثر.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 34 في المركز الـ13.

ويقترب الأهلي كثيرا من حصد لقب الدوري بينما يتمسك بيراميدز بآماله في انتظار هدايا المنافسين.

والآن.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

الترتيب:

1- الأهلي: 72 نقطة - 27 مباراة

2- بيراميدز: 67 نقطة - 31 مباراة

بيراميدز هو الوحيد المتبقي حسابيا أمام الأهلي الآن، بعد أن حقق انتصاره التاسع على التوالي والذي جاء أمام سموحة، وهو من يمثل خط حسم الدوري بحده الأقصى البالغ 76 نقطة في آخر 3 مباريات.

الأهلي سيحسم الدوري رسميا بوصوله إلى النقطة 77، أي تفصله 5 نقاط فقط عن اللقب دون النظر لأي نتائج أخرى.

بكلمات أخرى، يحتاج الأهلي لـ انتصارين من مبارياته السبع المتبقية لحسم اللقب.

وإذا أتم الأحمر مهمته، سيتوح بالدوري المصري للمرة رقم 43 في تاريخه.

فرصة الحسم في القمة؟

سيلعب الأهلي مباراة مؤجلة جديدة وهذه المرة أمام الاتحاد السكندري من الجولة 21 وذلك يوم السبت المقبل.

الشرط الأساسي هو الفوز في تلك المباراة والخروج بالثلاث نقاط ليتبقى للأحمر نقطتين فقط لحصد اللقب.

من هنا ستأتي فرصة حسم الدوري أمام الزمالك في القمة المؤجلة من الجولة 31، والتي ستلعب يوم 13 يوليو.