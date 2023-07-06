صفقة مجانية جديدة.. سان جيرمان يعلن ضم أسينسيو

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الخميس ضم ماركو أسينسيو بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

في الشهر الماضي أعلن ريال مدريد رحيل أسينسيو بعد نهاية عقده مع النادي.

وأفاد النادي في بيان: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تعاقده مع ماركو أسينسيو".

وأضاف "المهاجم الإسباني سينضم للنادي الباريسي لمدة 3 مواسم حتى يونيو 2026".

وسبق أن أشارت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة أن الإسباني البالغ 27 عاما توصل لاتفاق على عقد طويل الأمد مع سان جيرمان براتب سنوي يصل لـ 8.5 مليون يورو.

لكنه وقع على عقد يربطه بالنادي 3 سنوات فقط.

الصفقة هي الثانية لسان جيرمان يوم الخميس، بعد أن أعلن ضم السلوفاكي ميلان شكرينيار لاعب إنتر في صفقة انتقال حر.

وانضم أسينسيو لريال مدريد قادما من ريال مايوركا في 2014.

وخاض الجناح الموسم المنصرم 50 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا.

إجمالا خاض بقميص الملكي 285 مباراة في جميع المسابقات سجل 61 هدفا وصنع 32.

وتوج بـ 17 لقبا مختلفا بقميص الملكي.