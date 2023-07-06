صفقة مجانية جديدة.. سان جيرمان يعلن ضم أسينسيو

الخميس، 06 يوليه 2023 - 15:39

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الخميس ضم ماركو أسينسيو بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

في الشهر الماضي أعلن ريال مدريد رحيل أسينسيو بعد نهاية عقده مع النادي.

وأفاد النادي في بيان: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تعاقده مع ماركو أسينسيو".

أخبار متعلقة:
ليكيب: أوكرانيا تنضم إلى ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال المشترك لتنظيم مونديال 2030 ميلان يكرم بيرلسكوني بمباراة سنوية على كأس باسمه سان جيرمان يضم مدافع إنتر مجانا مصدر مقرب من إيجالو لـ في الجول: لا مفاوضات مع الأهلي وهذه حقيقة عرض أم صلال

وأضاف "المهاجم الإسباني سينضم للنادي الباريسي لمدة 3 مواسم حتى يونيو 2026".

وسبق أن أشارت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة أن الإسباني البالغ 27 عاما توصل لاتفاق على عقد طويل الأمد مع سان جيرمان براتب سنوي يصل لـ 8.5 مليون يورو.

لكنه وقع على عقد يربطه بالنادي 3 سنوات فقط.

الصفقة هي الثانية لسان جيرمان يوم الخميس، بعد أن أعلن ضم السلوفاكي ميلان شكرينيار لاعب إنتر في صفقة انتقال حر.

وانضم أسينسيو لريال مدريد قادما من ريال مايوركا في 2014.

وخاض الجناح الموسم المنصرم 50 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا.

إجمالا خاض بقميص الملكي 285 مباراة في جميع المسابقات سجل 61 هدفا وصنع 32.

وتوج بـ 17 لقبا مختلفا بقميص الملكي.

ماركو أسينسيو باريس سان جيرمان ريال مدريد
نرشح لكم
ريال مدريد يهزم برشلونة في سباق جوهرة تركيا مصدر مقرب من إيجالو لـ في الجول: لا مفاوضات مع الأهلي وهذه حقيقة عرض أم صلال رومانو: أرسنال جدد عقد ساليبا حتى 2027 قنوات الكاس: أم صلال يفاضل بين أفشة ومهاجم نيجيريا لضم أحدهما هذا الصيف سان جيرمان يضم مدافع إنتر مجانا وكيل حسام عبد المجيد يكشف حقيقة العروض الأوروبية لضمه ليكيب: منافس مصطفى محمد في هجوم نانت يقترب من الدوري القطري مهاجم سويسرا ينضم إلى الوصل الإماراتي
أخر الأخبار
ريال مدريد يهزم برشلونة في سباق جوهرة تركيا 20 دقيقة | ميركاتو
حرمان حتى نهاية الدوري.. رابطة الأندية تعاقب عددا من جماهير الأهلي والإسماعيلي 27 دقيقة | الدوري المصري
صفقة مجانية جديدة.. سان جيرمان يعلن ضم أسينسيو ساعة | ميركاتو
مجموعة الزمالك – البرتغالي كاسترو مدربا لـ النصر السعودي ساعة | السعودية
مصدر مقرب من إيجالو لـ في الجول: لا مفاوضات مع الأهلي وهذه حقيقة عرض أم صلال ساعة | ميركاتو
ليكيب: أوكرانيا تنضم إلى ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال المشترك لتنظيم مونديال 2030 ساعة | الكرة الأوروبية
قمصان: الفوز على الإسماعيلي خطوة مهمة نحو التتويج بالدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
ميلان يكرم بيرلسكوني بمباراة سنوية على كأس باسمه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري 4 عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي