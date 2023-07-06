مجموعة الزمالك – البرتغالي كاسترو مدربا لـ النصر السعودي

أتم نادي النصر السعودي تعاقده مع البرتغالي لويس كاسترو لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وسيتولى كاسترو تدريب النصر بعدما رحل عن بوتافوجو البرازيلي منذ أيام.

وأعلن النصر تعاقده رسميا مع لويس كاسترو لتدريب الفريق بعقد يمتد حتى صيف 2025.

النصر يتواجد مع الزمالك في مجموعته في البطولة العربية مع مواطنه الشباب والاتحاد المنستيري التونسي.

النصر سيواجه الزمالك يوم 3 أغسطس المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وتعاقد النصر مع كاسترو خلفا للمدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي رحل عن تدريب الفريق وتولى دينكو إيليشيتش المسؤولية بدلا منه بشكل مؤقت.

ويضم النصر بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2025.

وقاد كاسترو بوتافوجو البرازيلي خلال 36 مباراة وفاز في 22 مباراة، وتعادل 6 مرات، فيما تلقى الخسارة خلال 8 مباريات.

وسبق لـ كاسترو العمل بأندية بورتو وشاختار والدحيل قبل الانتقال لتدريب بوتافوجو البرازيلي.