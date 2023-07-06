مصدر مقرب من إيجالو لـ في الجول: لا مفاوضات مع الأهلي وهذه حقيقة عرض أم صلال

الخميس، 06 يوليه 2023 - 15:12

كتب : محمد عبد العظيم

أوديون إيجالو لاعب الهلال

كشف مصدر مقرب من النيجيري أوديون إيجالو عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه وكذلك عرض أم صلال القطري.

ورحل إيجالو عن صفوف الهلال السعودي بنهاية الموسم المنصرم وبات لاعبا حرا.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: "لا توجد أي مفاوضات مع الأهلي المصري بشأن إيجالو".

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وأضاف "فيما يتعلق بعرض أم صلال، حدثت مفاوضات مع النادي القطري لكن العرض المقدم لم يرتقي لطموحتنا".

واختتم "نفاضل في الوقت الحالي بين عدد من العروض بالدوري السعودي وكذلك البطولات الأوروبية".

قنوات الكاس القطرية ذكرت في تقارير لها اليوم الخميس أن إدارة نادي أم صلال القطري تفاضل بين أفشة والنيجيري أوديون ايجالو مهاجم الهلال السعودي السابق لضم أحدهما خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

إيجالو (34) عاما يملك مسيرة احترافية مميزة مع أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي والشباب والهلال بالدوري السعودي.

كما خاض إيجالو 37 مباراة مع منتخب نيجيريا وسجل 16 هدفا وصنع 3 آخرين.

فيما ينتهي عقد أفشة البالغ من العمر 27 عاما مع الأهلي في صيف 2024.

وشارك أفشة في 38 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 4 أهداف وصنع 6.

وحصد محمد مجدي مع الأهلي لقب الدوري مرة وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات.

أما على المستوى القاري، فتوج بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات والسوبر الإفريقي مرتين، ونال برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وكان أفشة قد انضم للأهلي في صيف 2019 قادما من بيراميدز بعقد لمدة 5 سنوات ينتهي في الصيف المقبل.

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