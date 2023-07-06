ليكيب: أوكرانيا تنضم إلى ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال المشترك لتنظيم مونديال 2030

الخميس، 06 يوليه 2023 - 14:56

كتب : FilGoal

الأرجنتين × فرنسا - نهائي كأس العالم

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن أوكرانيا انضمت إلى الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2023.

في مارس الماضي، أعلن المغرب رسميا تقدمه بطلب تنظيم كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال.

وأوضح تقرير ليكيب أن الدول الـ4 ستتقدم بملف مشترك من أجل تنظيم مونديال 2030.

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وأضاف التقرير أن انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية سيدفع أوكرانيا للعودة للمشاركة في هذا الملف المشترك.

فقد دخل المغرب بدلا من أوكرانيا التي خططت للاشتراك مع إسبانيا والبرتغال في ملف واحد من قبل.

وبذلك دخل المغرب ملف تنظيم المونديال بدلا من أوكرانيا التي كان من المفترض أن تتواجد رفقة إسبانيا والبرتغال في تنظيم البطولة.

وذلك قبل انضمام أوكرانيا من جديد ليصبح ملفا رباعيا.

وسبق للمغرب التقدم بطلب استضافة المونديال خمس مرات من قبل أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

ومن المقرر الإعلان عن الملف الفائز بحق تنظيم المونديال في اجتماع كونجرس فيفا في عام 2024.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في وقت سابق في تقرير لها أنه ظل الحرب الروسية الأوكرانية فهناك أمل ضئيل أن تستطيع البلاد الاستعداد بالشكل الأمثل لاستضافة المونديال عقب سبع سنوات.

في الوقت ذاته فإن رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندري بافيلكو تم القبض عليه في شهر نوفمبر الماضي بتهم الاحتيال وغسيل الأموال، وهي التهم التي نفاها.

وأشار التقرير إلى أن التقارب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا الذي يبلغ ثمانية أميال فقط في أقرب نقطة بين البلدين سوف يساعد ذلك الملف على الحصول على أصوات.

في المقابل فإن أقرب مسافة بين أوكرانيا وإسبانيا هي 1000 ميل، والمسافة بين الدولة الواقعة في شرق أوروبا والبرتغال أكبر من ذلك.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن رسميا تغيير نظام كأس العالم بداية من نسخة عام 2026 بجعله يقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

وأوضح بيان فيفا الرسمي أن نظام كأس العالم سيقام كالتالي:

مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

يتم تقسيم الـ48 فريقا على 12 مجموعة تضم كل منهم 4 فرق.

يتأهل أصحاب الصدارة والمركز الثاني بالإضافة لأفضل 8 من أصحاب المركز الثالث لدور الـ32.

وأكد فيفا أن ذلك النظام أفضل من إقامة البطولة بـ16 مجموعة تضم كل منها 3 منتخبات لضمان عدم حدوث تواطؤ، مع ضمان لعب كل منتخب 3 مباريات على الأقل مع توفير وقت راحة متوازن بين الفرق المتنافسة.

كما حدد فيفا موعد نهائي النسخة التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك حيث تقام المباراة يوم الأحد الموافق الـ19 من شهر يوليو 2026.

أوكرانيا المغرب البرتغال إسبانيا كأس العالم 2030
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