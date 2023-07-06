قمصان: الفوز على الإسماعيلي خطوة مهمة نحو التتويج بالدوري

شدد سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الإسماعيلي.

اقترب الأهلي أكثر من حسم لقب الدوري للموسم الحالي 2022 - 2023 بعد انتصاره على الإسماعيلي بهدف دون رد.

وقال قمصان عبر موقع الأهلي الرسمي: "أهدى الفوز الذي حققه الفريق أمام الإسماعيلي إلى جماهير الأهلي، وأشكرهم على دعمهم ومساندتهم للفريق وتحمل مشقة السفر إلى الإسكندرية".

وأضاف " الفوز على الإسماعيلي يعد خطوة مهمة تقرب الأهلي من هدفه نحو التتويج ببطولة الدوري".

وكشف "الفريق سوف يواصل التحضيرات خلال معسكر الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الاتحاد يوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري".

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري يوم السبت في المواجهة المؤجلة من الجولة 21، أما بيراميدز فيواجه سيراميكا كليوباترا يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 33.

ويقترب الأهلي كثيرا من حصد لقب الدوري بينما يتمسك بيراميدز بآماله في انتظار هدايا المنافسين.

وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة 18 بمسابقة الدوري في اللقاء الذي أقيمت على ملعب برج العرب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي لعب 3 مباريات أكثر.

والآن.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

الترتيب:

1- الأهلي: 72 نقطة - 27 مباراة

2- بيراميدز: 67 نقطة - 31 مباراة

بيراميدز هو الوحيد المتبقي حسابيا أمام الأهلي الآن، بعد أن حقق انتصاره التاسع على التوالي والذي جاء أمام سموحة، وهو من يمثل خط حسم الدوري بحده الأقصى البالغ 76 نقطة في آخر 3 مباريات.

الأهلي سيحسم الدوري رسميا بوصوله إلى النقطة 77، أي تفصله 5 نقاط فقط عن اللقب دون النظر لأي نتائج أخرى.

بكلمات أخرى، يحتاج الأهلي لـ انتصارين من مبارياته السبع المتبقية لحسم اللقب.

وإذا أتم الأحمر مهمته، سيتوح بالدوري المصري للمرة رقم 43 في تاريخه.

فرصة الحسم في القمة؟

سيلعب الأهلي مباراة مؤجلة جديدة وهذه المرة أمام الاتحاد السكندري من الجولة 21 وذلك يوم السبت المقبل.

الشرط الأساسي هو الفوز في تلك المباراة والخروج بالثلاث نقاط ليتبقى للأحمر نقطتين فقط لحصد اللقب.

من هنا ستأتي فرصة حسم الدوري أمام الزمالك في القمة المؤجلة من الجولة 31، والتي ستلعب يوم 13 يوليو.