ميلان يكرم بيرلسكوني بمباراة سنوية على كأس باسمه

الخميس، 06 يوليه 2023 - 14:03

كتب : FilGoal

سيلفيو بيرلسكوني

أعلن نادي ميلان إقامة مباراة سنوية على كأس سيلفيو بيرلسكوني لتكريم رئيسه الأسطوري الذي توفي الشهر الماضي.

وتوفي رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني مالك ورئيس نادي ميلان السابق يوم 12 يونيو الماضي بعد صراع مع المرض.

وأوضح ميلان في بيانه أن النسخة الأولى من المباراة السنوية على كأس بيرلسكوني ستلعب بين ميلان ومونزا يوم 8 أغسطس المقبل.

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وغادر بيرلسكوني الدنيا عن عمر يناهز 86 عاما.

وعاش مالك ميلان السابق أيامه الأخيرة في مستشفى سان رافاييلي بميلانو.

وعانى سيليفيو من مرض السرطان في السنوات الأخيرة.

وفاز ميلان تحت قيادة بيرلسكوني بالدوري الإيطالي 8 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات.

قبل سنوات، وبعد عقود من ملكيته ورئاسته لنادي ميلان الإيطالي ثم قرار ببيع النادي، عاد سيلفيو بيرلسكوني من جديد وحصل على ملكية أحد الأندية الإيطالية.

31 عاما كان خلالها الروسونيري تحت قيادة رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ولكن في أبريل 2017 أعلن بيرلسكوني بيعه النادي لمجموعة من المستثمرين الصينيين مقابل 740 مليون يورو.

ومنذ تلك الفترة ابتعد بيرلسكوني عن أي نشاط متعلق بكرة القدم قبل أن يعود إلى الواجهة من جديد.

شركة فاينفيست التي يملكها بيرلسكوني ويترأس مجلس إدارتها دانيلو بيلليجرينو أعلنت شراء 100% من أسهم نادي مونزا الناشط بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي Serie C، في 2018.

وأشارت تقارير إلى أن قيمة شراء النادي تتراوح بين 2.2 مليون و2.6 مليون إسترليني.

وبحسب بيان شركة فاينفيست فإن مجلس إدارة النادي الإيطالي سيتكون من: نيكولو كولومبو (رئيس النادي) وعضوية أدريانو جالياني وباولو بيرلسكوني وروبيرتو باتسو.

لاحقا أعلن نادي مونزا تولي أدريانو جالياني، المدير التنفيذي التاريخي لميلان، نفس المنصب مع النادي.

ميلان مونزا سلفيو بيرلسكوني
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