قنوات الكاس: أم صلال يفاضل بين أفشة ومهاجم نيجيريا لضم أحدهما هذا الصيف

الخميس، 06 يوليه 2023 - 13:18

كتب : FilGoal

محمد مجدي "أفشة" - الأهلي وغزل المحلة

يدرس نادي أم صلال القطري ضم محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير قطرية.

وذكرت قنوات الكاس القطرية أن إدارة نادي أم صلال القطري تفاضل بين أفشة والنيجيري أوديون ايجالو مهاجم الهلال السعودي السابق لضم أحدهما خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد أفشة البالغ من العمر 27 عاما مع الأهلي في صيف 2024.

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وقد يفكر الأهلي في بيع أفشة هذا الصيف حتى لا ينتقل لأي فريق آخر مجانا الصيف المقبل في حالة عدم تجديد عقده.

وشارك أفشة في 38 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 4 أهداف وصنع 6.

وحصد محمد مجدي مع الأهلي لقب الدوري مرة وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات.

أما على المستوى القاري، فتوج بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات والسوبر الإفريقي مرتين، ونال برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وكان أفشة قد انضم للأهلي في صيف 2019 قادما من بيراميدز بعقد لمدة 5 سنوات ينتهي في الصيف المقبل.

يذكر أن حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي انضم لفريق الوكرة القطري، ومن المنتظر أن يوقع على عقود انضمامه أمام وسائل الإعلام يوم الخميس.

وكان نادي الهلال السعودي قد أعلن رحيل لاعبيه أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو عقب نهاية الموسم.

وكان تعاقد الثنائي ينتهي بنهاية الموسم وقررت إدارة النادي السعودي عدم التجديد له.

وكان إيجالو انضم للهلال قادما من صفوف الشباب السعودي في يناير من عام 2022.

وخاض إيجالو مع الهلال 60 مباراة سجل خلالهم 43 هدفا وصنع ستة آخرين.

فيما انضم فييتو للهلال مع إيجالو من الشباب في الفترة ذاتها وخاض 79 مباراة سجل خلاهلم 17 هدفا وصنع تسعة آخرين.

وتوج الثنائي مع الهلال بلقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين.

كما حصل الثنائي على وصافة كأس العالم للأندية 2022 ودوري أبطال آسيا.

أفشة الأهلي أم صلال أوديون إيجالو
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