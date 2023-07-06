سان جيرمان يضم شكرينيار مجانا

أعلن نادي باريس سان جيرمان يوم الخميس ضم السلوفاكي ميلان شكرينيار لاعب إنتر في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد شكرينيار مع إنتر بنهاية الموسم في صيف 2023 وفشل النادي في إقناعه بتمديد التعاقد.

ووقع شكرينيار على عقد يربطه بسان جيرمان إلى صيف 2028.

وبحسب التقارير الإيطالية فقد رفض مسؤولو إنتر في كسر سقف الرواتب في الفريق إذ يصل الأعلى إلى 7 ملايين يورو.

ويأتي الإعلان عن ضم شكرينيار بعد يوم واحد من تعيين الإسباني لويس إنريكي كمدير فني للفريق خلفا لكريستوف جالتييه.

ولعب شكرينيارمع إنتر منذ عام 2017، حينما انضم للفريق قادما من سامبدوريا، ومثّل الأرزق والأسود في 246 مباراة في مختلف المسابقات.

وحظى المدافغ السلوفاكي باهتمام من كبار الأندية على رأسهم ريال مدريد الذي أبدى إعجابه باللاعب الفترة الماضية بالإضافة إلى باريس إلا أن إنتر رفض التفريط في اللاعب حتى انتقل للفريق الباريسي مجانا.

وشارك شكرينيار مع إنتر الموسم الماضي في 31 مباراة بمختلف المسابقات.

في 6 مواسم مع إنتر توج السلوفاكي بلقب الدوري الإيطالي مرة وكأس إيطاليا مرتين، والسوبر الإيطالي مرتين.

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