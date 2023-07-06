وكيل حسام عبد المجيد يكشف حقيقة العروض الأوروبية لضمه

الخميس، 06 يوليه 2023 - 12:54

كتب : FilGoal

هدف واحتفال حسام عبد المجيد ضد طلائع الجيش

كشف عمر ناجي وكيل حسام عبد المجيد لاعب الزمالك عن حقيقة العروض الأوروبية للمدافع الشاب.

حسام عبد المجيد

النادي : الزمالك

وقاد عبد المجيد منتخب مصر الأولمبي للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعدما حجز الفراعنة مقعدا في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2023 أمام المغرب.

وقال ناجي عبر "أون تايم سبورتس": "لا يوجد عرض أوروبي رسمي لضم حسام عبد المجيد. اللاعب يحظى باهتمام أحد أندية القمة في اليونان وناديان من بلجيكا. الأندية أرسلت كشافين في المغرب لمتابعة اللاعب عن قرب".

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وشدد "حسام عبد المجيد يعمل على تطوير نفسه بشكل مستمر ونتمنى احترافه عن طريق الزمالك وفي التوقيت المناسب".

وحسم منتخب مصر الأولمبي تأهله إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتأهل الفراعنة إلى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما بالتغلب على غينيا بهدف دون مقابل، ليضمن منتخب مصر تواجده في الأولمبياد للنسخة الثانية على التوالي.

وبات منتخب مصر سابع المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد باريس رفقة كل من فرنسا وأمريكا والدومنيكان وإسبانيا وأوكرانيا وإسرائيل.

حسام عبد المجيد (22 عاما) شارك مع الزمالك خلال58 مباراة وسجل 7 أهداف بجميع المسابقات.

المدافع الشاب حصل مع الزمالك على لقبين للدوري المصري ولقب كأس مصر.

الزمالك حسام عبد المجيد منتخب مصر الأولمبي
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