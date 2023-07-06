مران الزمالك – عودة عمرو السيسي وتأهيل نبيل عماد تحضيرا لمواجهة فيوتشر

الخميس، 06 يوليه 2023 - 12:21

كتب : إبراهيم رمضان

أوسوريو يقود مران الزمالك

عاد عمرو السيسي للمشاركة في مران الزمالك كاملا فيما أدى نبيل عماد تدريبات تأهيلية خاصة تحضيرا لمواجهة فيوتشر.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري.

وشارك السيسي في مران الزمالك كاملا بعدما خاض تدريبات تأهيلية فقط خلال مران أمس الأربعاء ولم يشارك في الفقرات وفقا لقرار الجهاز الفني منعا لتعرضه للإرهاق.

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فيما أدى نبيل عماد فقرة تدريبات تأهيلية خاصة وفقا للبرنامج الموضوع من جانب الجهاز الطبي للفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب في العضلة الخلفية.

ويخوض نبيل عماد مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تخفيف الحمل البدني للاعبين خاصة مع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام فيوتشر.

وخاض لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية داخل مجمع الصالات الدولية، بجانب تدريبات تأهيلية خفيفة داخل أرضية ملعب النادي تحت إشراف الجهاز الفني بالفريق.

كما خصص أوسوريو، فقرة تدريبات إضافية لمصطفى الزناري مدافع الأبيض خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس.

وأدى الزناري بعض التدريبات الفنية الإضافية عقب نهاية المران تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، ضمن برنامج موضوع للاعب من قبل الجهاز الفني.

وفي نفس السياق خاضت مجموعة أخرى من اللاعبين بعض التدريبات الإضافية تحت قيادة أحمد مجدي المدرب المساعد عقب انتهاء المران، وتم التركيز معهم على بعض الجوانب الفنية استعدادا للمباريات المقبلة.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الرابع لكن الأبيض لعب مباراة أقل.

الزمالك عمرو السيسي أوسوريو نبيل عماد
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