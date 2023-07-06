ليكيب: منافس مصطفى محمد في هجوم نانت يقترب من الدوري القطري

اقترب الجزائري أندي ديلور مهاجم نانت الفرنسي من الانتقال لصفوف أم صلال القطري.

وكان نانت قد ضم ديلور قادما من نيس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ديلور في طريقه للرحيل عن نادي نانت للانضمام إلى أم صلال.

وأوضحت التقارير ان الفرنسي باتريس كاريترون مدرب أم صلال أعرب عن إعجابه بقدرات ديلور في ظل رغبة الفريق القطري في ضم مهاجم جديد.

ديلور كان ينافس مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في هجوم نانت لكن الجزائري اقترب من خوض تجربة اولى في الملاعب العربية بحسب التقارير.

اللاعب البالغ من العمر 31 عاما شارك مع نانت خلال 17 مباراة وسجيل هدفين بجميع السمابقات.

أندي ديلور مثل الجزائر دوليا في 15 مباراة وسجل هدفين.

وحصل ديلور رفقة منتخب الجزائر على لقب كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت بمصر.