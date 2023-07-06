مهاجم سويسرا ينضم إلى الوصل الإماراتي

الخميس، 06 يوليه 2023 - 11:57

كتب : FilGoal

هاريس سيفيروفيتش - فرنسا وسويسرا - يورو 2020

أعلن نادي الوصل الإماراتي تعاقده مع السويسري هاريس سيفيروفيتش مهاجم بنفيكا.

ووقع الدولي السويسري البالغ من العمر 31 عاما على عقد يربطه بالوصل لمدة موسمين.

الصفقة هي الخامسة للوصل هذا الصيف، بعد إعادة لاعبه السابق كايو كانيدو من العين، والتعاقد مع أليكسيس بيريز ودانيال بيدروزو ونيكولاس خيمينيز.

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في الصيف الماضي انتقل هاريس إلى جالاتا سراي التركي لتعويض رحيل مصطفى محمد إلى نانت الفرنسي.

قبل أن يخوض تجربة إعارة جديدة في يناير مع نادي سلتا فيجو الإسباني.

ولعب سيفيروفيتش في الموسم الماضي مع كلا الفريقين 28 مباراة، وسجل 3 أهداف.

ولم يلعب هاريس مع بنفيكا في الموسم قبل الماضي سوى 15 مباراة فقط، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

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دوليا، ظهر هاريس مع منتخب سويسرا في 93 مباراة، وسجل 25 هدفا.

هاريس سيفيروفيتش بنفيكا الوصل سويسرا
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