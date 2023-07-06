لاعب وسط تونس يزامل مرموش في فرانكفورت

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني ضم التونسي إلياس السخيري في صفقة انتقال حر.

عقد السخيري مع كولن الألماني انتهى بنهاية الموسم المنصرم بعدما لعب 4 سنوات في صفوفه.

ووقع السخيري البالغ من العمر 28 عاما على عقد يربطه بفرانكفورت حتى صيف 2027.

ونشر النادي صور التعاقد مع التونسي عبر حسابه الرسمي على تويتر وعلق: "مرحباً بك في قلب أوروبا يا إلياس".

وأصبح إلياس سابع صفقات فرانكفورت هذا الصيف، والتي بدأت بالدولي المصري عمر مرموش قادما من فولفسبورج.

إلى جانب مرموش والسخيري، تتمثل صفقات فرانكفورت في ضم، الثنائي الألماني فيليب ماكس وأنزجار كناوف من إيندهوفن وبروسيا دورتموند، والإكوادوري ويليام باتشو من أنتويرب البلجيكي والفرنسي إيريك دينا إمبيمبي من باريس سان جيرمان، والسويدي هوجو لارسون من مالمو السويدي.

ولعب الدولي التونسي 133 مباراة مع كولن في مختلف المسابقات.

وسجل السخيري 20 هدفا وصنع 8 مع الفريق الألماني الذي انتقل له قادما من مونبيليه في صيف 2019.

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