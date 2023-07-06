الإسماعيلي يصدر بيانا بشأن أحداث مباراة الأهلي

أصدر النادي الإسماعيلي بيانا بشأن أحداث مباراة فريقه امام الأهلي ضمن مسابقة الدوري.

وخسر الإسماعيلي من الأهلي بهدف دون مقابل في لقاء مؤجل من الدوري المصري من الجولة 18.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي:

"في ضوء ما انتهت عليه مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر وما شابها من قرارات تحكيمية أثارت جدلا كبيرا في الوسط الرياضي، فقد قرر مسؤولو الإسماعيلي التقدم باحتجاج رسمي شديد اللهجة ضد طاقم التحكيم الذي افتقد لمعايير الحيادية في اللقاء وحرص على إلغاء هدف صحيح بشهادة الجميع فضلا عن إغفال ركلتي جزاء وفقا لتصريحات أغلب خبراء ونقاد الكرة المصرية"

"كما يطالب النادي الإسماعيلي بضرورة إجراء تحقيق عاجل مع طاقم التحكيم بسبب الأخطاء التي خرجت عن نطاق الأخطاء التقديرية رغم وجود تقنية الحكم المساعد "VAR"، وتسببت بشكل عام هذا الموسم في فقدان الفريق نقاط عدة على مدار هذا الموسم أزمت من موقفه بجدول ترتيب الدوري المحلي"

"يؤكد نادي الإسماعيلي على ضرورة تعيين طاقم حكام دوليين في المباريات المتبقية بمسابقة الدوري، نظرا لحساسية الموقف مع التشديد على الوقوف على مسافة واحدة بين جميع الأندية لضمان حصول كل فريق على حقه"

"كما نؤكد أن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، نفى ما نشر على لشان لاعب الوسط محمد حسن، بشأن الهدف الذي سجله وأكد كافة خبراء التحكيم صحته وعدم لمس الكرة بيده كما تصرف الحكم أحمد الغندور وألغى الهدف".

وحصل الإسماعيلي على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء الأهلي بعد هجمة مرتدة من محمد الشامي وخطأ من أليو ديانج.

وسدد أحمد مدبولي الكرة وتابعها محمد حسن في المرمى مسجلا هدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 55.

لكن اللعب توقف لمراجعة اللعبة في الفيديو وبعدها قرر الحكم أحمد الغندور إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على محمد حسن.

ووصل الأهلي إلى النقطة 72 في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ولا يزال يتبقى للأحمر 3 مباريات مؤجلة.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 34 في المركز الـ13.

وإليكم ترتيب النصف الثاني من جدول الدوري المصري:

10- سموحة: 36 نقطة

11- البنك الأهلي: 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا: 34 نقطة

13- الإسماعيلي: 34 نقطة

14- طلائع الجيش: 33 نقطة

15- أسوان: 33 نقطة

16- الداخلية: 32 نقطة

17- غزل المحلة: 32 نقطة

18- حرس الحدود: 21 نقطة (هبط رسميا)

سموحة نجى حسابيا بشكل رسمي رغم أن الفارق 4 نقاط فقط، إذ يستحيل أن تؤدي مجموعة النتائج في ظل المواجهات المباشرة إلى تراجعه حتى المركز السادس عشر.

أما البنك الأهلي فهو الأوفر حظا في اللحاق به لابتعاده عن منطقة الهبوط بفارق 3 نقاط، ولكن ذلك سيتضح أكثر في الجولة المقبلة لأنه سيواجه غزل المحلة السابع عشر.

البؤرة الرئيسية للصراع تضم من المركز الثاني عشر: سيراميكا (34 نقطة) وحتى السابع عشر: المحلة (32 نقطة)، وبينهما الإسماعيلي وطلائع الجيش وأسوان والداخلية.

وإليكم المباريات المتبقية لكل الأطراف:

11- البنك الأهلي: غزل المحلة - فيوتشر

12- سيراميكا كليوباترا: بيراميدز - إنبي

13- الإسماعيلي: الداخلية - الاتحاد السكندري

14- طلائع الجيش: أسوان - بيراميدز

15- أسوان: طلائع الجيش - الداخلية

16- الداخلية: الإسماعيلي - أسوان

17- غزل المحلة: البنك الأهلي - حرس الحدود

المواجهات المباشرة بين الفرق المتصارعة:

الجولة 33:

البنك الأهلي × غزل المحلة

الإسماعيلي × الداخلية

طلائع الجيش × أسوان

الجولة 34:

أسوان × الداخلية