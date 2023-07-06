مدير الكرة بـ الإسماعيلي: محمد حسن أخبرني أن الكرة لمست يده ولكن

كشف أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي عن إبلاغه من جانب محمد حسن لاعب الفريق بلمس الكرة بيده خلال اللقطة المثيرة للجدل خلال مواجهة الأهلي.

وخسر الإسماعيلي من الأهلي بهدف دون مقابل في لقاء مؤجل من الدوري المصري من الجولة 18.

وقال العجوز عبر القناة الأولى: "محمد حسن أخبرني أن الكرة ارتطمت بقدمه ثم يده قبل أن تدخل المرمى. الكرة بذلك ارتدت من قدم اللاعب إلى يده والمسافة كانت صغيرة لذلك هو هدف صحيح تم إلغاءه لنا أمام الأهلي".

وشدد مدير الكرة بالإسماعيلي "لدينا هدف صحيح ولم يحتسب وأقر به جميع الخبراء. لقد سمعت عن إيقاف حكم تقنية الفيديو".

وحصل الإسماعيلي على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء الأهلي بعد هجمة مرتدة من محمد الشامي وخطأ من أليو ديانج.

وسدد أحمد مدبولي الكرة وتابعها محمد حسن في المرمى مسجلا هدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 55.

لكن اللعب توقف لمراجعة اللعبة في الفيديو وبعدها قرر الحكم أحمد الغندور إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على محمد حسن.

واختتم العجوز "الإسماعيلي ليس في خطر، سنمر من هذه المحنة بفضل الجماهير واللاعبين".

ووصل الأهلي إلى النقطة 72 في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ولا يزال يتبقى للأحمر 3 مباريات مؤجلة.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 34 في المركز الـ13.

وإليكم ترتيب النصف الثاني من جدول الدوري المصري:

10- سموحة: 36 نقطة

11- البنك الأهلي: 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا: 34 نقطة

13- الإسماعيلي: 34 نقطة

14- طلائع الجيش: 33 نقطة

15- أسوان: 33 نقطة

16- الداخلية: 32 نقطة

17- غزل المحلة: 32 نقطة

18- حرس الحدود: 21 نقطة (هبط رسميا)

سموحة نجى حسابيا بشكل رسمي رغم أن الفارق 4 نقاط فقط، إذ يستحيل أن تؤدي مجموعة النتائج في ظل المواجهات المباشرة إلى تراجعه حتى المركز السادس عشر.

أما البنك الأهلي فهو الأوفر حظا في اللحاق به لابتعاده عن منطقة الهبوط بفارق 3 نقاط، ولكن ذلك سيتضح أكثر في الجولة المقبلة لأنه سيواجه غزل المحلة السابع عشر.

البؤرة الرئيسية للصراع تضم من المركز الثاني عشر: سيراميكا (34 نقطة) وحتى السابع عشر: المحلة (32 نقطة)، وبينهما الإسماعيلي وطلائع الجيش وأسوان والداخلية.

وإليكم المباريات المتبقية لكل الأطراف:

11- البنك الأهلي: غزل المحلة - فيوتشر

12- سيراميكا كليوباترا: بيراميدز - إنبي

13- الإسماعيلي: الداخلية - الاتحاد السكندري

14- طلائع الجيش: أسوان - بيراميدز

15- أسوان: طلائع الجيش - الداخلية

16- الداخلية: الإسماعيلي - أسوان

17- غزل المحلة: البنك الأهلي - حرس الحدود

المواجهات المباشرة بين الفرق المتصارعة:

الجولة 33:

البنك الأهلي × غزل المحلة

الإسماعيلي × الداخلية

طلائع الجيش × أسوان

الجولة 34:

أسوان × الداخلية