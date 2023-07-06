مواعيد مباريات اليوم الخميس 6-7-2023 والقنوات الناقلة.. المصري يواجه الحدود في الكأس

الخميس، 06 يوليه 2023 - 10:20

كتب : FilGoal

المصري وحرس الحدود

يشهد اليوم الخميس إقامة مباراة وحيدة في مسابقة كأس مصر تجمع بين المصري وحرس الحدود.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 6 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

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ويلعب المصري ضد حرس الحدود ضمن دور الـ16 من كأس مصر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على استاد برج العرب.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس ويعلق عليها مؤمن حسن.

ويلعب الفائز من مباراة المصري وحرس الحدود ضد الفائز من لقاء الأهلي والداخلية في دور الثمانية.

في المقابل حجزت أندية الزمالك وإنبي وبيراميدز مقاعدها في نصف نهائي كأس مصر.

وسيلعب الزمالك ضد يبراميدز فيما سينتظر إنبي باقي النتائج لتحديد منافسه في نصف النهائي.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الماضية من كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

حرس الحدود المصري كأس مصر
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