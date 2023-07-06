خبر في الجول - الأهلي وفيوتشر يحددان موعد استكمال المفاوضات بشأن بوبو

الخميس، 06 يوليه 2023 - 01:04

كتب : أحمد الخولي

محمد رضا بوبو - فيوتشر ضد المصري

توصل الأهلي وفيوتشر لاتفاق على تأجيل المفاوضات بشأن محمد رضا "بوبو" لبعد نهاية الموسم حسبما علم FilGoal.com.

وربما تتأجل المفاوضات لبعد نهاية الدوري المصري فقط بعد اقتراب المسابقة من نهايتها.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الأهلي حصل على موافقة محمد رضا بوبو المبدئية للانتقال إلى صفوفه.

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ويسعى الأهلي لحسم الصفقة لتعويض رحيل حمدي فتحي لصفوف الوكرة القطري.

وخاض بوبو 27 مباراة مع فيوتشر في الدوري هذا الموسم وساهم في تسعة أهداف.

وسجل بوبو خمسة أهداف وصنع أربعة آخرين خلال الموسم الحالي.

كما شارك بوبو - 22 عاما - مع فيوتشر في ثماني مباريات ببطولة الكونفدرالية.

وظهر بوبو لأول مرة بقميص منتخب مصر بالمشاركة أمام جنوب السودان في يونيو الماضي.

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